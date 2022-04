Manini: algunas medidas del FA son “demagógicas” y otras “iguales” a las que planteó CA

Política

El senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos se refirió este miércoles a las medidas sugeridas por el Frente Amplio al gobierno, que propuso un conjunto de iniciativas para enfrentar “la carestía y la situación económica” que vive el país.

La coalición de izquierdas propuso al gobierno la exoneración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para 19 productos de la canasta básica familiar, aumento en las transferencias monetarias (Tarjeta Uruguay Social y Asignación Familiar Plan de Equidad), suba del Salario Mínimo Nacional, entre otras.

Con respecto a lo propuesto, Manini dijo que “parte de esas medidas son exactamente iguales” a las que propuso Cabildo Abierto hace “ya más de un mes”, que fue tratada en la Comisión de Hacienda del Senado y votada por unanimidad para ser tratada en la próxima sesión de la Cámara Alta.

“Sobre determinada cantidad de productos (19) hay que tratar de controlar que no se disparen los precios. Se habla de una inflación que hay a nivel nacional, pero esos productos a veces están por encima de la inflación nacional. Creemos es importante mantenerlos en determinados parámetros. Y para eso hemos propuesto para estudio del Poder Ejecutivo la exoneración del IVA en esos 19 productos por seis meses y acuerdos con las cadenas de distribución y comercialización”, aseguró el líder de CA, según consignó el periodista Leonardo Sarro.

Por otra parte, Manini también planteó la compensación a los pequeños y medianos comerciantes que no “pueden acceder a esos acuerdos, que si pueden hacerlo las grandes superficies”.

En tanto, sobre lo planteado por el Frente Amplio de que se congele el precio de los combustibles hasta fin de año, Manini dijo que le parece “una propuesta demagógica”.

“Por supuesto que a todos los uruguayos nos encantaría que no suba más el combustible. Pero hay variables que nosotros no dominamos y una gran incertidumbre internacional. Un precio del crudo que no sabemos cómo va a evolucionar. Entonces, no podemos pedir alegremente que no suba más el combustible porque son variables que determinan el precio del combustible al consumidor”, apuntó.

Sin embargo, sobre quitar el IVA al supergás Manini manifestó que coincidía con esa propuesta y dijo que es una “medida a estudiar y adoptar”. En este sentido, el senador subrayó la necesidad de mantener el subsidio para ese producto.

