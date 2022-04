Combustibles, actividad económica y exoneración de IVA: las propuestas del FA al gobierno

Política

La Mesa Política del Frente Amplio se reunió en la tarde de este lunes en la Huella de Seregni para analizar las medidas y propuestas de la coalición de izquierdas “frente a la carestía y la situación económica”. Tras el encuentro el presidente del partido, Fernando Pereira, brindó una conferencia de prensa donde, en primer lugar, manifestó que ven con “enorme preocupación” la actual situación tras información que recabaron y que muestran una desigualdad entre los uruguayos.

“Hay datos de la economía nacional que están mostrando que algunos uruguayos acumularon en bancos extranjeros nueve mil millones de dólares y otros uruguayos se alimentan en ollas populares, mientras otros trabajadores y jubilados pierden el salario, mientras otros uruguayos están viviendo la peripecia de la pobreza”, comenzó diciendo.

Estos datos que mencionó llevaron a que el FA realice una serie de medidas para palear esta situación, que incluyeron la exoneración de IVA de 19 productos de la canasta básica familiar, tal como propuso el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, figura principal de la coalición multicolor.

La fuerza política entiende que las medidas del gobierno de aumento en las jubilaciones, en los salarios públicos y la sugerencia para los privados son un “paliativo” para sectores que vienen con una “pérdida importante” de poder de compra en sus ingresos.

“Además, por el momento que se van a cobrar (agosto) y por el monto que se propone las definimos claramente como tardías e insuficientes. A esto hay que sumarle que lo que se lleva perdido no se recupera nunca. Y al mismo tiempo, en tanto, no se anunciaron medidas serias y potentes en materia de inflación es posible que no terminen evitando la pérdida de poder de compra en 2022, si la inflación en el resto del año no baja de los niveles actuales”, indicaron.

“Porque, como ya hemos dicho, las medidas de eliminación de IVA hasta ahora anunciadas son claramente insuficientes. Entre todas pueden significar un ahorro promedio de los hogares de 0,4%, es decir en un hogar que gana 30 mil pesos, ahorran 120. Y además, la rebaja del IVA definida, al no haber sido vinculada a pagos electrónicos, puede no llegar a los bolsillos de los consumidores. O sea, tardías, insuficientes e ineficaces así catalogamos a las medidas del gobierno”, agregaron.

Con respecto a las medidas propuestas, el FA realizó cinco que apuntan al empleo y la dinámica de la economía, a los precios de combustibles, a los salarios y jubilaciones, y los precios en general.

Con respecto al último mencionado, la coalición de izquierda propone por un lado la eliminación del IVA en productos de la canasta básica. En este sentido, expresaron que acompañarán la minuta en el Senado, aprobada por unanimidad, que establece la eliminación de dicho impuesto sobre 19 productos, y propusieron que debe extenderse al supergás.

“Ambas eliminaciones deben realizarse por un período no menor a seis meses y de forma inmediata, dado el amplio consenso político que genera esta urgencia. Los mismos deberán realizarse con las siguientes características: para compras realizadas con medios electrónicos de pago, de esta forma se asegura que la rebaja del impuesto llegue al consumidor y el comercio mantenga el margen de ganancia; eliminación transitoria del IVA al gasoil para las micro, pequeñas y medianas empresas; reducción transitoria de tarifas sensibles para los sectores más empobrecidos de la población por ejemplo la tarifa eléctrica hasta cierto nivel de consumo (menos de 300 Kwh); y mantener el precio de los combustibles sin aumento al menos hasta fin de año”, plantearon.

Por otro parte, con respecto a las transferencias monetarias para protección social, el FA propuso un aumento doble y luego por el plazo de un año ajustar mensualmente por IPC el monto de las transferencias realizadas por Tarjeta Uruguay Social y Asignación Familiar Plan de Equidad.

En relación con el salario y las jubilaciones, el partido planteó un “aumento inmediato” a partir del 1° de mayo el aumento en los salarios públicos y no como un adelanto para el ajuste de enero de 2023, que permita iniciar el proceso de recuperación salarial. Este deberá hacerse en forma escalonada con mayor porcentaje para los salarios más bajos y que es “imprescindible” que se haga en el marco de la negociación colectiva.

Además, piden por un aumento adicional del Salario Mínimo Nacional, un aumento permanente en las jubilaciones que no sea deducible del aumento del Índice Medio de Salarios en enero de 2023, un aumento adicional al ya anunciado para las jubilaciones mínimas y una convocatoria a todos los grupos que no tengan correctivo en julio de 2022 (o sea lo tengan en diciembre de 2022 o junio de 2023) y que a través del voto con los trabajadores, el gobierno asegure aumento salarial en el mismo sentido de lo propuesto para el sector público.

La coalición de izquierdas planteó, además, crear un Fondo de Estabilización de Precio de los Combustibles con cargo a rentas generales para “amortiguar” el aumento de la suba de los combustibles y profundizar la política de protección de riesgo de los precios mediante la contratación de una cobertura de precio del petróleo y el tipo de cambio por parte de Ancap.

Sobre el empleo y la actividad económica piden: adoptar medidas que permitan atender a los sectores afectados por la pandemia que generaron endeudamiento y profundizar medidas de alivio fiscal en los comercios de frontera, con el objetivo de amortiguar las dificultades de competitividad que está sufriendo y que sufrirá con la apertura plena de las fronteras.

Finalmente, y concomitantemente con esto, afirmaron que es “necesario actuar sobre la inversión”, por ende, el empleo. En esta línea, propusieron aumentar los niveles de inversión pública (empresas públicas, vialidad y vivienda) a efectos de adelantarse al problema del empleo que “surgirá al finalizar los jornales solidarios y las obras de infraestructura vigentes”.

