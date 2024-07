Manini Ríos sobre Ripoll: “Hasta ahora con nosotros nunca ha sido muy simpática”

Elecciones 2024

El senador y líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, se refirió este lunes al anunció de la fórmula del Partido Nacional (PN) para las elecciones de octubre, Álvaro Delgado y Valeria Ripoll.

“No nos metemos a criticar lo que hacen otros partidos. No sé si fue un error. Veo en las redes que muchos blancos están molestos. Lo dirá el tiempo”, dijo en diálogo con Montevideo Portal.

La designación de Ripoll generó polémica y críticas, de algunos sectores del propio PN y en CA. El diputado cabildante Álvaro Perrone escribió en la red social X: “Qué bravo ir al balotaje con una detractora contumaz de Cabildo”.

“Yo no tengo trato con Ripoll. Ella cuando se ha referido a Cabildo, se ha referido en términos muy duros. Hasta ahora con nosotros nunca ha sido muy simpática”, indicó Manini Ríos.

A propósito de la publicación de Perrone, sostuvo que “todo está en el marco de la sorpresa que causó esa designación”.

“Va a correr mucha agua bajo el puente. Habrá tiempo de tender aceite o no, todo depende de la actitud de la involucrada, pero nosotros no queremos entrar a criticar. Capaz que fue un error grande, capaz que fue un acierto. Queremos que sea una campaña de propuestas”, aseguró.

Consultado sobre si afecta en su relación con el Partido Nacional, y en particular, con Delgado, respondió: “En lo personal, a mí no me afecta porque entiendo que va a haber correcciones en las actitudes de la candidata”.

“Puede ser que algún militante nuestro tenga más dificultad para digerir, pero entiendo que si hay un cambio, de actitud positiva de la candidata, no hay porqué tampoco hacer de esto algo mayor de lo que ya por sí significa”, afirmó el candidato, que supone que Ripoll “va a matizar mucho” algunas de sus posturas.