Perrone sobre Ripoll: “Qué bravo ir al balotaje con una detractora contumaz de Cabildo”

Álvaro Perrone, diputado de Cabildo Abierto, se refirió este domingo al anuncio de la fórmula presidencial del Partido Nacional, Álvaro Delgado y Valeria Ripoll, tras los resultados de las elecciones internas.

“Qué bravo ir al balotaje con una detractora contumaz de Cabildo [Abierto]”, aseguró en la red social X.

El exsecretario de Presidencia ganó la interna de su partido con un 75%, sobre el 19% de Laura Raffo. Asimismo, calificó este domingo electoral como “un día diferente”, y agradeció a los militantes “de todos los sectores del partido” que trabajaron durante los comicios.

Ripoll había dicho más temprano en la jornada electoral, antes de ser anunciada por Delgado como su compañera, que el PN no debía cerrarse a “una fórmula paritaria”.

“En realidad, no me cierro a una fórmula paritaria, lo he planteado. Me parece que tienen que estar los mejores, los que se entienda que son los que tienen que estar. Y esto lo digo porque, si no, con ese concepto, yo tendría que votar a una candidata mujer, y en realidad entiendo que el mejor candidato es Álvaro Delgado”, había dicho Ripoll, en diálogo con Telemundo (Canal 12), desde la sede del hoy candidato a presidente del PN, a eso de las 20:00 horas.