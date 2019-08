Manini Ríos rechazó acusaciones que vinculan a uno de sus asesores en seguridad

Política

No te la llevo

El candidato presidencial de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, rechazó las acusaciones contra su asesor en seguridad Antonio Romanelli.

La periodista de Informe Nacional, programa de Radio Uruguay, Isabel Prieto dialogó con tres expresos políticos que señalan a Romanelli como uno de los responsables de la represión en el penal de Libertad entre 1978 y 1979.

Según sus testimonios Romanelli se habría desempeñado como custodia en el Penal de Libertad en 1978 y 1979 y se caracterizaba por su ensañamiento y antisemitismo.

De recorrida por el departamento de Artigas, Manini Ríos fue consultado al respecto.

"Son cosas que no tienen fundamento, no tienen sustento. Él fue un oficial como fuimos todos en las distintas épocas en que nos tocó y no creo que haya nada veraz en lo que se está diciendo", dijo el excomandante en jefe del Ejército en declaraciones recogidas por Informe Nacional.

También sostuvo que estas acusaciones "no tienen sentido" ya que "durante 40 años nadie dijo nada" y surgen ahora cuando se lo vincula con Cabildo Abierto.

"Cada vez que se puede involucrar o nombrar a alguien o vincularla en distintas cosas no se escatima. Hay gente que viene de otros partidos, cuando estaba en otros partidos nadie decía nada y cuando se vinculan a Cabildo Abierto aparecen historias o antecedentes que nosotros primero queremos verificar", señaló Manini Ríos.

"Hay cosas que se dicen que son grandes falsedades. Cabildo Abierto si hay algo que ha adoptado como línea de acción es no contestar agravio con agravio. Hacer una campaña presentando simplemente nuestro proyecto", concluyó.