Manini Ríos apoya económicamente a centros de rehabilitación de drogas

El secretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND), Daniel Radío, fue entrevistado este martes en el programa radial Informativo Sarandí a propósito de diferentes temas, entre ellos, la ley de acceso al cannabis medicinal. “Es una ley que no se terminó de reglamentar, pero actualmente se está trabajando en eso. En breve vamos a tener novedades”, dijo.

Consultado sobre el acceso de turistas al cannabis uruguayo señaló que “la aprobación de la ley del 2013 generó una inequidad básica; dentro del territorio nacional hay una ley que autoriza a los ciudadanos uruguayos y a los ciudadanos extranjeros residentes a hacer uso de un derecho que es fumar cannabis, pero no lo hace con los extranjeros no residentes. Me parece que tenemos que corregir esa inequidad”, señaló.

Sobre la creciente demanda de padres de usuarios problemáticos y la falta de respuesta del Estado, respondió: “Tienen razón en su demanda” y agregó que “la sociedad debería tener el deber de cuidarlos. Ojalá además pudieran curarse. Hay otro problema y es que los usuarios de sustancias molestan a la sociedad, como no pasa con otras enfermedades”.

Uno de los periodistas del informativo le preguntó entonces al jerarca por la necesidad de “una gran campaña de información” centrada en el consumo problemático de sustancias, como en su momento se hizo con el tabaco. “Las campañas no funcionan, aunque tal vez yo esté equivocado. En todo caso habría que pensar en una campaña con énfasis docente”, señaló Radío, y aprovechó la temática para aclarar algo más al respecto: “Quienes más han insistido en esto de las campañas son algunos dirigentes de Cabildo Abierto. Quiero decir que, a pesar de que comparta o no su punto de vista, no les atribuyo intencionalidad negativa. Y quiero reconocer que el senador Manini Ríos pone plata de su bolsillo para sostener lugares de tratamiento. En un caso en particular me consta porque forma parte de la Red Nacional de Atención en Drogas”, afirmó.

El semanario Búsqueda había informado en 2020 que Manini dona parte de su salario de legislador a una organización social que trabaja con adictos a las drogas, y agregó que uno de estos centros sería Fazenda de la Esperanza Monte Carmelo.

La diputada Elsa Capillera de Cabildo Abierto confirmó a Montevideo Portal que Manini Ríos apoya económicamente algunos centros de rehabilitación para usuarios de consumo problemático, aunque evitó explicitar qué organizaciones reciben sus donaciones. “Sí, es un apoyo personal que sale de su bolsillo. No tenemos los nombres; son varias las instituciones, en Montevideo y el interior, pero el senador siempre dice que si estas no desean dar sus nombres, él tampoco los va a decir”, dijo Capillera.

Fuentes de Cabildo Abierto informaron a Montevideo Portal que el senador Manini ha visitado la organización Fazenda de la Esperanza Monte Carmelo, que trabaja en Punta de Rieles, al noreste de Montevideo.

"Necesidades"

La iniciativa del senador cabildante surge “del conocimiento de las necesidades de la gente”, dijo Capillera. “Cuando nosotros comenzamos a recorrer los barrios con él, era lo principal que se nos pedía. Las madres nos decían: ‘Por favor, necesito hacer algo con mi hijo’. Muchos de esos jóvenes son los que hoy están en la calle”, afirmó.

La diputada dijo además que “lo que se necesita urgente son más centros de rehabilitación. Si bien nosotros convencemos a los jóvenes de dar el paso para comenzar a tratarse, muchas veces no encontramos lugares. Yo vivo en Casavalle y no te puedo decir la cantidad de casos que tenemos. No hay camas en ningún lado. El único lugar que podemos recomendar y que nos abre las puertas es Beraca. En lo personal, reconozco que son los únicos que están recuperando jóvenes y es un lugar donde podés llevar al chiquilín con lo puesto”.

Capillera cree que “no hay nada” en la mayoría de los barrios, en referencia a servicios de atención para adolescentes y jóvenes con consumo problemático. “Los lugares a los que se puede recurrir más rápido están en el Centro y muchas veces las familias no tienen ni para el boleto. No se puede ni pensar que un joven se suba al ómnibus y se interne. Se necesita un acompañamiento, además”, dijo. “Tanto en Beraca como en Remar sabemos que la mayoría de los jóvenes que entran tienen chance de recuperarse”, concluyó.

Tanto Beraca como Fazenda de la Esperanza Monte Carmelo son instituciones vinculadas al cristianismo. La diputada Capillera y el senador Manini Ríos también practican la fe católica.

Inauguración de centro



Radío y el ministro de la Desarrollo Social, Martín Lema, inauguraron este martes "un centro de atención para personas que presentan alta vulnerabilidad y/o en situación de calle con consumo problemático de drogas".

Este nuevo centro será gestionado por el Mides y la Junta Nacional de Drogas, y se trata de un Espacio de Tratamiento en Integración Comunitaria que pondrá el foco en la inclusión social de las personas. "El centro podrá recibir hasta 40 participantes que, de lunes a viernes durante cinco horas diarias, trabajarán con un equipo especializado en clave de articulación interinstitucional", informó el Mides en un comunicado.

El centro está ubicado en Requena 1831.

