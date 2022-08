Manini: Reforma de seguridad social “no puede obedecer a la política de algunos partidos”

Política

La mesa política de Cabildo Abierto (CA) se reunió en la noche del miércoles para tratar cuatro temas principales: Rendición de Cuentas, la reforma de la seguridad social, el Tratado de Libre Comercio con China, y el proyecto de ley sobre la corresponsabilidad en la crianza de los niños.

En conferencia de prensa posterior a esa instancia, Guido Manini Ríos. Líder del partido, detalló que también se abordaron de manera tangencial otros temas, como “el proyecto de personería jurídica para los sindicatos” al que -adelantó- su partido propondrá “algunos cambios”.

“Hacemos una valoración positiva del esfuerzo que se está haciendo desde el gobierno por reducir el déficit fiscal y recuperar el salario de los sectores más sumergidos”, dijo Manini en cuanto a la marcha dela Rendición de Cuenta, destacando el “aumento para el Instituto Policial”, en el entendido de que se trata de “quienes están en la primera línea de combate al delito”.

Asimismo, destacó la importancia de “mejorar los salarios de los sectores más sumergidos de la administración pública” en particular los de “las Fuerzas Armadas, que están muy relegados más bajos que el resto, especialmente si se tiene en cuenta su carga horaria”.

Sobre el proyecto de reforma de la seguridad social, explicó que el partido encomendó a especialistas un estudio pormenorizado del texto. “Inicialmente tenemos algunas observaciones sobre el nuevo régimen de pensiones. Creemos que afecta a las viudas, por ejemplo”, destacó, y añadió que ese tipo de temas merecen un análisis más profundo.

Dijo que existen “algunas objeciones” sobre las bonificaciones de la Policía. “Creemos que, por ejemplo, merece un análisis más profundo como afecta a las viudas y la baja de la bonificación de la policía”.

“Creemos que la reforma es necesaria, pero tiene que tener la mayor base política posible. Debe obedecer a una política de Estado, no a la de algunos partidos, tiene que haber política de consenso que garantice su continuidad”

En cuanto al posible TLC con China, se manifestó “de acuerdo con el libre comercio y con que se hagan los acuerdos necesarios para no pagar aranceles en los distintos mercados”, sin dejar de “cuidar el relacionamiento dentro del Mercosur”. También considera menester procurar “que no sea un impacto negativo, lo que se pueda hacer en otro sentido”, y destacó que, de momento, hay sólo un estudio de factibilidad, no un tratado sobre la mesa que peda ser analizado como tal.

Finalmente, valoró la aprobación el Senado del proyecto de ley sobre la corresponsabilidad en la crianza de los niños. “Esperemos que en la Cámara de Diputados tenga un tratamiento rápido y que pueda transformarse en ley a la brevedad”, manifestó.