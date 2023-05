Manini: “Esta crisis la creó el propio presidente con una actitud realmente inentendible”

Política

“En la tarde de hoy la Mesa Política de Cabildo Abierto va a tomar la decisión de seguir o no en la coalición”, dijo el líder del partido.

Esta tarde será momento de definición para Cabildo Abierto. A las 18 horas, el partido reunirá a su Mesa Política de 16 miembros para analizar el estado de situación tras el pedido de renuncia del presidente a la ahora exministra de Vivienda, Irene Moreira, y los pasos a seguir. Luego, 19:20, habrá una conferencia de prensa para anunciar lo resuelto.

“En la tarde de hoy, la Mesa Política de Cabildo Abierto va a tomar la decisión de seguir o no en la coalición”, dijo el senador Guido Manini Ríos en la mañana de este lunes en declaraciones a Radio 41.

“Nuestra militancia, nuestros referentes, nuestras agrupaciones, nuestra gente, y mucha gente que no es de Cabildo, perciben que aquí se cometió una tremenda injusticia con la ministra de Vivienda. Se le cobraron a ella las cuentas que se le querían cobrar a Cabildo Abierto desde hace mucho tiempo. Indudablemente el malestar es muy grande, es creciente. Mucha gente realmente entiende que se rompió el espíritu de la coalición cuando el presidente adopta una medida que no adopta en casos realmente graves. En casos realmente graves, con otros ministros, no ocurrió nada parecido a esto. Y en este caso la ministra ha demostrado que actuó de acuerdo a derecho”, expresó el líder cabildante.

Y prosiguió: “O sea que lo que se está haciendo con la ministra es un acto totalmente injusto. Estamos convencidos de esto. Entonces pensamos que detrás de esto hay algo que no se quiere decir; indudablemente es un pase de cuentas, indudablemente es la molestia de los socios que hace tiempo vienen hablando contra Cabildo: que Manini mintió, que Cabildo esto, que Cabildo lo otro, que la piedra en el zapato… todos molestos porque tienen un partido que plantea las cosas sin importar los intereses que toca; intereses muy poderosos que un día lo llevaron al presidente a vetar una ley forestal; intereses muy poderosos que hoy se están curando en salud ante la propuesta de Cabildo de reestructura de las deudas de tantos miles de uruguayos que han sido explotados por intereses de usura; intereses muy poderosos que se mueven detrás de la ideología de género. Y podemos hablar de un montón de temas que realmente es lo que molesta”.

En la misma línea, el senador advirtió que su partido “hoy es objeto de una campaña inusual”. “Basta ver cómo explotaron todos los medios y todos los actores políticos y declaraciones de los socios de la coalición, y de la oposición ni que hablar, buscando ensuciar, buscando presentar esto como un hecho de corrupción, cuando claramente no hubo ningún hecho de corrupción. Si hay corrupción no es dentro de Cabildo Abierto —eso debe quedar claro—, pero tienen los recursos y los medios para imponer en la opinión pública lo que se quiere”.

En otro momento de la entrevista, Manini apuntó directamente a Luis Lacalle Pou. “Esta crisis la creó el propio presidente de la República con una actitud realmente inentendible, en una clara injusticia con el eslabón más débil. Si es que quería cobrarse cuentas de Cabildo, no es con Irene Moreira que se las tenía que cobrar”, disparó.

Respecto a lo que puede ocurrir hoy, Manini Ríos reconoció que “el ambiente está muy, muy complicado”. Agregó que hay un “malestar lógico y justificado” y que lo tienen “todos presente”. “Sabemos que hay mucha gente que está por la ruptura, y otros están por la no ruptura”, comentó. Y si bien evitó decir explícitamente cuál es su postura sobre la continuidad en la coalición, dio algunas pistas al respecto.

“Esperemos que hoy la Mesa Política actúe con la ponderación necesaria. Yo, personalmente, entiendo que sea cual sea la situación de justicia y arbitrariedad que suframos —que hemos tenido ya en distintos episodios en estos cortos cuatro años que tenemos—, por sobre todas las cosas está el país, y para mí eso es lo que va a primar en mi opinión personal. El país sobre todas las cosas, y veremos cuál es la mejor salida a esta situación”, indicó.

Sobre el final, aclaró: “Me he acostumbrado en la vida a tratar de actuar con frialdad. Por eso tomamos estos tres días para bajar la pelota al piso y no resolver en caliente”.

Dijo que intentarán no “hacer esperar” para dar a conocer la posición final. “El país entero va a estar pendiente de nuestra decisión”, concluyó.

En otra instancia, previo a su declaración pública del viernes, Manini Ríos había sugerido que la situación ameritaba abandonar la alianza con el Partido Nacional y sus socios: “Se la dejo en el aire, tal vez llegó la hora”.

Renuncia hoy

Por otra parte, fuentes de Cabildo Abierto adelantaron a Montevideo Portal que Moreira presentará su renuncia en la jornada de hoy en una carta que enviará a Torre Ejecutiva sin hacerse presente.

Además, comentaron que intentará hacerlo antes del comienzo de la Mesa Política.

