Manini: “Espero que quienes hicieron eco de la mentira tengan la hidalguía de disculparse”

Política

El INC resolvió que el senador, su esposa y su suegro no son colonos, al aprobar por 4 votos a 1 el informe que avalaba esa conclusión.

“Hoy, el Directorio del INC (Instituto Nacional de Colonización) resolvió lo que se sabía desde el primer día: Irene, Roque Moreira y yo jamás fuimos colonos”, publicó el senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, en su cuenta de Twitter, luego que se supiera que el organismo aprobó el informe jurídico que concluía que ni él, ni su esposa ni su suegro no tenían esa condición respecto a un predio de su propiedad en Artigas.

“Así lo estableció hace meses el principal catedrático en Derecho Agrario, el Dr. (Enrique) Guerra y lo ratificó el informe externo que encargó el INC. Quedó comprobado que los reiterados informes de los militantes de jurídica del Instituto carecían de fundamento y tenían un claro sesgo político”, afirmó.

“Espero que quienes, de buena fe, se hicieron eco de la mentira, tengan ahora la hidalguía de disculparse. Y todos aquellos medios que se prestaron para la mentira y los que en los últimos días, conscientes de que el fallo final del INC no podía ser otro que este, pretendieron instalar la idea de que iba a ser una decisión política, deberían ahora informar sobre los argumentos contundentes e incontrastables de este fallo”, expresó el legislador, que agregó: “Es hora de que le pidan disculpas al pueblo uruguayo al que, una vez más, le tomaron el pelo”.

El directorio del INC aprobó por 4 votos a 1 el informe del abogado Horacio de Brum, que concluye que el líder de Cabildo Abierto no es colono. En el documento, que fue divulgado por MVD Noticias (TV Ciudad), se indica que el campo que tiene Manini Ríos en Artigas no reunía las condiciones para ser de colonización, por lo que en la década del 70 se decidió enajenarlo.

De Brum, profesor titulado de derecho agrario, argumenta en el documento que esto es “una condición esencial” para determinar si alguien es colono o no.

El predio en cuestión está a nombre de Manini Ríos en sociedad con su esposa, Irene Moreira, y el padre de ella, Roque Moreira. En el último informe que presentó el INC, se ratificaba la condición de colono del líder político y su familia.