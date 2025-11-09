Locales

Maestros y docentes se concentrarán frente a Torre Ejecutiva este lunes durante paro

Montevideo Portal

La Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu) definió un paro de 24 horas para este lunes en reclamo de mayor seguridad en los centros educativos.

Según anunció el sindicato en redes sociales, la medida será acompañada de una manifestación en Plaza Independencia: la convocatoria es a las 12 horas para concentrarse frente a Torre Ejecutiva.

El paro y la concentración, que tienen la consigna de “No más agresiones en las escuelas”, son acompañados por la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES).

Los sindicatos también convocaron a las familias “que construyen día a día escuela pública”.

El pasado miércoles, un grupo de jóvenes liderados por una madre protagonizó una brutal pelea en la Escuela Nº 123 de Jardines del Hipódromo. El desencadenante fue que la hija de la mujer había tenido un problema con una compañera.

La golpiza alcanzó tanto a los maestros como padres e incluso alumnos que asisten a ese centro educativo.

