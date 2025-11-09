Trabajadores del Hospital de Clínicas evaluarán “medidas colectivas” por agresión a mujer

Locales

La Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas (UTHC) emitió un comunicado en el que denuncia un hecho de violencia hacia una funcionaria ocurrido el sábado.

“Una vez más, lamentamos tener que expresar nuestro repudio ante un hecho de violencia ocurrido contra una trabajadora de la salud en nuestro lugar de trabajo, el único hospital universitario del país”, comienza el escrito, difundido en redes sociales.

Así, el sindicato expresa su solidaridad con la víctima de la agresión y su “profunda preocupación por la creciente inseguridad y hostilidad que enfrentan las y los trabajadores al brindar atención, tanto por factores sociales como por condiciones institucionales”.

“Exigimos a las autoridades competentes que tomen medidas concretas para garantizar la seguridad laboral y el respeto hacia quienes sostenemos cotidianamente la atención en salud pública”, sostiene el UTHC.

Asimismo, el comunicado agrega que el tema “será tratado en la próxima sesión de la Mesa Representativa, a fin de elevarlo a consideración de la Asamblea General” del gremio, con el objetivo de “evaluar medidas colectivas si así se considera pertinente”.

