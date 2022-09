Maestros retiran guardias durante paros: “Alimentación no debe ser prioridad de Primaria"

Locales

Montevideo Portal

Previo al paro general del PIT-CNT de este jueves 15 de setiembre, que tendrá conferencia de prensa a la hora 11 pero carecerá de movilización y acto central, la Federación Uruguaya de Magisterio - Trabajadoras/es de Educación Primaria (FUM-TEP) resolvió dejar de hacer guardias gremiales los días de paro, por lo que el servicio de alimentación que se daba en las escuelas en instancias de este tipo dejará de brindarse.

“El sábado pasado hubo mesa representativa, mesa federal de todas las filiales que conforman la Federación uruguaya de magisterio y se resolvió por mayoría en esa mesa no continuar con guardias gremiales los días de paro”, dijo Soledad Moraes, vocera del gremio, a Subrayado Tarde, y aclaró que “lo que se resolvió fue no hacer guardias gremiales los días de paro, ni en este ni en futuros”.

La dirigente sindical explicó que “se hizo una consulta a todas las filiales de la Federación Uruguaya de Magisterio y cada filial resolvía a través de consultas o asambleas, y se resolvió no continuar con guardias gremiales los días de paro”.

Consultada por un periodista sobre el tenor de la medida, Moraes reconoció que es “una decisión fuerte” la que está adoptando el gremio. “Tengamos en cuenta que nuestro gremio en realidad no realizaba guardias gremiales los días paro”, dijo, y agregó: “La mayoría de nuestro gremio entiende que la alimentación dentro de las escuelas no es esencial, en el sentido de que no todas las escuelas tienen comedores, y nosotros entendemos que la alimentación no debe ser la prioridad de Primaria, sino el educar, la educación”.

“Son otros los actores los que deberán encargarse de la alimentación o que tendrán como prioridad la alimentación”, aseguró.

Montevideo Portal