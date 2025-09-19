Maestros de Montevideo paran en escuelas el próximo jueves, en la vuelta de vacaciones

Montevideo Portal
El sindicato de maestros de Montevideo resolvió un paro de 24 horas para el próximo jueves 25 de setiembre, tras la agresión a una docente registrada el jueves pasado, según informó Telemundo (Canal 12) y confirmó Montevideo Portal.
El episodio se registró en la escuela Nº 143, ubicada en Casabó.
La decisión de Ademu en su filial de Montevideo fue tomada en una asamblea realizada este viernes.
Además del paro, Ademu Montevideo anunció una asamblea para dicha jornada, día en que los escolares vuelven a clase luego de las vacaciones de primavera.
