Maestros advierten por aglomeraciones en el inicio de clases y evalúan hacer un paro

En la gran mayoría de las escuelas de Uruguay hubo aglomeraciones en el inicio de clases este lunes y los maestros analizan hacer un paro en reclamo de mejores condiciones, dijo a Sputnik la secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio, Trabajadores de Educación Primaria, Elbia Pereira.

"A nuestro entender, el comienzo debió haber sido de otra forma. Tenemos aglomeraciones en las puertas de las escuelas, padres que buscan respuestas que los directores y maestros no le pueden dar porque las autoridades han anunciado un comienzo de clases que dista mucho de la realidad", indicó Pereira a esta agencia.

Este lunes se produjo la vuelta a clases en el país con presencialidad obligatoria en Primaria, Secundaria y enseñanza técnica en medio de un aumento de casos diarios y activos de covid-19 en los últimos días y el inicio de la vacunación por esta enfermedad.

En ese marco, los maestros analizan un paro total de actividades para el 8 de marzo y, además, hay una un paro de profesores de enseñanza media, pero por motivos distintos a la pandemia.

Las razones

Pereira aseguró que el protocolo sanitario pide un distanciamiento de un metro entre los niños, pero advirtió que no todas las escuelas están en condiciones de poder tener todo el grupo de alumnos junto.

"No había una voluntad política de poder contratar docentes y funcionarios para que se dividan los grupos. Fue un plan de acción tardío, inconsulto, improvisado. Está retrasando el hecho de que todas las escuelas los niños puedan tener las mismas condiciones para aprender", reflexionó.

Consideró que Uruguay culminó el año 2020 con una situación en materia educativa "bastante irregular" entre las escuelas, ya que había distintas posibilidades entre niños según a la institución educativa a la que participaban, en lo que tiene que ver con la cantidad de días de concurrencia y de horas de permanencia.

“Frente a esta circunstancia durante el 2020, la Federación Uruguaya de Magisterio solicitó a primaria una comisión de trabajo en el mes de noviembre para que el 2021 no comenzara en las mismas condiciones. Esta comisión de trabajo nunca fue conformada, nunca fuimos convocados. Se nos presenta a los funcionarios el 29 de enero un plan de acción que debíamos llevar adelante en las escuelas", agregó.

Dijo que fue un plan de acción "muy tardío", ya que solo tenían el mes de febrero para poder llevarlo adelante.

Asimismo, aseguró que desde el sindicato están analizando la posibilidad de realizar un paro de actividades el 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer.

"Pensamos en más medidas. No descartamos ninguna medida para los próximos días si esto no se revierte. El hecho de que no todas las familias tengan las respuestas que esperan tener, sepan que la responsabilidad es de las autoridades que toman las decisiones y no pasa por los directores de las escuelas", afirmó.

Con información de Sputnik Mundo