Fenapes: Silva se cree “el gran Donald Trump” y ANEP trató a docentes como “delincuentes”

Encendidos discursos contra el presidente del Codicen, Robert Silva, fueron la tónica de la movilización de este lunes en San José de Mayo en el marco del paro nacional de docentes de secundaria impulsado por su sindicato, Fenapes.

La actividad comenzó con una concentración frente al Liceo Departamental Nº1, donde trabajan los 15 trabajadores que fueron suspendidos por seis meses luego de que se sacaran fotos dentro del instituto manifestando su postura contraria al plebiscito denominado "Vivir sin miedo" en 2019.

Más tarde, los convocados se trasladaron a la Plaza Independencia de la ciudad, donde se realizaron varios discursos, entre ellos, el presidente del PIT CNT, Fernando Pereira, y el presidente y el vicepresidente de Fenapes, José Olivera y Marcel Slamovitz.

"Hace mucho tiempo que en Uruguay no veía una provocación de este volumen contra trabajadores. A los profesores se los cuida, no se los persigue. Esto es una brutal persecución", comenzó Pereira.

El presidente de la central sindical dijo que "mandar no es empujar, no es ser autoritario, no es desarchivar causas para perjudicar docentes con 20 años o más de actuación y sin ninguna anotación en su foja":

"Lo que están haciendo con esta medida es esconder la incapacidad que han tenido para que las clases de nuestros niños pudieran comenzar en forma normal. Eso no está sucediendo y lo quieren ocultar", prosiguió, y aseguró que "no ha llegado a la totalidad de las escuelas los materiales para sanitizar".

Este domingo el presidente del Codicen escribió en su cuenta de Twitter: "¡Los mismos de siempre pronostican caos en el inicio de clases!". En referencia a esta expresión, Pereira aseguró que "el caos lo generan las autoridades de la educación al no querer conversar con nadie, partiendo de la base de que lo saben todo".

"Sancionan a 15 profesores. !¡Vaya, vaya! Tremendo acto de valentía. Tremendo acto de orden, pero sobretodo tremendo acto de irresponsabilidad, porque nos provocan a ir a un conflicto no deseado. Queríamos garantizar la educación el mayor tiempo posible y son una máquina de topar", expresó.

Con respecto al hecho en sí, el presidente del PIT CNT dijo: "Podrá ser discutible más allá o más acá (el lugar donde sacarse la foto), pero ¿Sancionar?. ¿Dónde estamos? ¿Qué se han creído?".

"El Codicen rápidamente debería convocar a una reunión, levantar las sanciones y comenzar un proceso de diálogo sobre como mejorar la educación de los niños", dijo, y finalizó anunciando que habrá "una y mil respuestas del movimiento sindical si no levantan la sanción".

Slamovitz: Silva en modo "Donald Trump"

Por su parte, el vicepresidente de Fenapes, Marcel Slamovitz, dijo que los últimos días "han sido los más difíciles" de su vida. "Hemos vivido injusticias pero ninguna como esta. Sacar del aula a los hermanos, es la más grande injusticia en tantos años de vida", aseguró.

El sindicalista aseguró que el paro ha sido "un éxito de Bella Unión a Montevideo" y enfatizó en que se deben retirar las sanciones a los docentes.

Slamovitz presentó a cada uno de los 15 docentes y aseguró que "se los trató como delincuentes". Puso foco en Betty, una funcionaria a la que le faltaban tres días para jubilarse cuando recibió la sanción. "¡Qué atroz!¡Qué maldad! 38 años de trabajo.

A estas personas intachables las quisieron escrachar, los escrachados son Robert Silva y su gobierno", dijo.

Olivera: "Silva encabezaba represión a estudiantes por placer sádico"

Por último, el presidente del Codicen, Olivera, dijo que "el hombre que conduce los destinos de la ANEP se piensa el gran Donald Trump y gobierna por Twitter".

"Decía: 'ahí están los mismos de siempre anunciando el caos". No tenemos vergüenza de quién somos. (...) Cuando hubo que defender la democracia, este jerarca integra un partido que ha dado siempre golpes de Estado y ha jugado en contra de la democracia y de las libertades individuales y colectivas", criticó.

"Son los mismo que en los 90 perseguían a docentes que criticaron la reforma de Germán Rama. Robert Silva es el mismo que encabezaba la represión a los estudiantes en los 90 y lo hacía de puro placer sádico que los caracteriza", espetó