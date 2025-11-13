Maestra y directora de escuela 123 están “atemorizadas”; imputada “premeditó” el ataque

Judiciales

La Justicia imputó en la jornada de este jueves a la mujer de 30 años que había sido detenida por la Policía por los disturbios y la brutal agresión que se dio hace algunos días en la escuela n° 123 de Jardines del Hipódromo.

En este sentido, Daniel Piedra, abogado de la maestra y la directora atacadas valoró esto como un “gran avance” por parte de la fiscal Patricia Rodríguez, que “en forma rápida trabajó” y logró la imputación de “la principal [involucrada] en esta situación de violencia”.

Entrevistado por Subrayado (Canal 10), el experto legal manifestó que las víctimas están “atemorizadas” y “viviendo una situación de violencia en escalada”.

“Hay dos maestras que no han vuelto a la escuela, no saben si van a volver. Están con mucha preocupación de no abandonar el grupo, pero atemorizadas por la situación vivida, que la ven como algo excepcional”, detalló Piedra.

Por otro lado, el abogado de la maestra y la directora del centro educativo acusó a la imputada de orquestar un ataque “premeditado”, ya que “había avisado” el día anterior que iba a agredir y, además, que iría con más personas.

