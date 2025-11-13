“Fue sometida a tormentos por sus compañeros”: habló defensa de madre imputada en Maroñas

Judiciales

La Justicia imputó en la jornada de este jueves a la mujer de 30 años que había sido detenida por la Policía por los disturbios y la brutal agresión que se dio hace algunos días en la escuela n° 123 de Jardines del Hipódromo.

En tal sentido, Rodrigo Rey, defensor de la madre de la niña, señaló en declaraciones a Subrayado (Canal 10) que “la formalización es una etapa muy preliminar” y que la menor “ha sufrido bullying sistemático, ha presentado cuadros de angustia que lindan con las ideaciones suicidas; es una preadolescente que ha sido sometida a tormentos por parte de sus compañeros que, por supuesto, son penalmente irrelevantes. A veces, uno los banaliza y habla de comportamientos, conflictos y dinámicas violentas entre niños y adolescentes pero generan un profundo dolor”, sostuvo.

Según Rey, “en el marco de ese dolor, la madre realiza una petición que articula de una forma que en los videos no logra, todavía, determinarse singularmente su participación y el grado, sobre todo, de la tipificación de los delitos propuestos inicialmente por la fiscal”.

“Ella intentó articular un reclamo de forma verbal y luego se genera una dinámica de violencia entre adultos y luego entre adolescentes”, sostuvo. “En los videos se ve cómo una agresión unilateral, pero es una dinámica de violencia en grupo”, resaltó.

Tras la audiencia llevada a cabo esta mañana, las autoridades formalizaron la investigación sobre la detenida por dos delitos de violencia privada —tras agredir a una maestra y a la directora—, un delito de lesiones personales agravado, agresión a los trabajadores de la educación y omisión a los deberes inherentes a la patria potestad.

La Justicia dispuso medidas cautelares para la mujer, quien deberá cumplir con prisión domiciliaria total con utilización de tobillera. La imputada tendrá permiso para salir a trabajar de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas.

Además, las autoridades prohibieron a la mujer de 30 años acercamiento o comunicación con las víctimas y testigos y la prohibición de acercamiento a la escuela n° 123 en un radio de 500 metros.

El pasado 5 de noviembre se dio la brutal agresión. El hecho se dio luego de que la hija de la mujer y otra alumna tuvieran un inconveniente. Esto, según la información dada en su momento, dio pie a que la madre ingresara a las patadas y piñas.