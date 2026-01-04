Internacionales

Maduro fue trasladado a una cárcel en Brooklyn: las imágenes en una oficina de la DEA

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue trasladado este sábado al Metropolitan Detention Center en Brooklyn, donde será recluido en primera instancia, tras llegar a Nueva York.

Un helicóptero despegó de un helipuerto en Manhattan rumbo al centro de detención después de que el líder venezolano fuera procesado en una instalación federal vinculada a la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA), según informaron The New York Times y la cadena CNN.

Además, la cuenta oficial de respuesta rápida de la Casa Blanca publicó este sábado un video de su arresto y traslado.

En el video se ve a Maduro con una campera negra con capucha, caminando por un pasillo con una alfombra azul que lleva la inscripción de la DEA.

En el video, Maduro parece desearle a alguien “Buenas noches, feliz Año Nuevo”.

El presidente venezolano, acusado formalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que este sábado hizo pública una acusación sustitutiva en ese mismo tribunal, afrontará en un tribunal federal cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas automáticas.

EFE.