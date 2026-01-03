Luego de su captura de este sábado en Venezuela, Nicolás Maduro llegó a Nueva York

Montevideo Portal
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien fue capturado en la madrugada de este sábado por el Ejército de los Estados Unidos (EE. UU.), llegó a Nueva York desde el Caribe.
El avión en el que era trasladado el mandatario venezolano llegó a la ciudad estadounidense en la que se realizará el juicio. el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, aseguró que el líder venezolano fue arrestado por fuerzas estadounidenses y fue trasladado al territorio norteamericano para enfrentar un juicio penal. Más tarde, la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, sostuvo que el presidente venezolano y su esposa “enfrentarán la ira de la Justicia” estadounidense.
El líder venezolano fue atrapado tras una operación militar ejecutada en las primeras horas de este 3 de enero, acompañada de una serie de bombardeos contra la capital del país, Caracas, y los estados de Aragua y La Guaira.
El presidente de EE. UU., Donald Trump, aseguró en conferencia de prensa: “Queremos la paz, libertad y la justicia para el gran pueblo de Venezuela y eso incluye a muchos venezolanos que ahora viven en Estados Unidos y que quieren regresar a su país. Vamos a gobernarla, esencialmente, hasta que pueda haber una transición”.
Además, manifestó que empresas petroleras estadounidenses invertirán “miles de millones de dólares” en Venezuela, el país con mayor reserva petrolera.
