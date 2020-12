Madres y Familiares convoca a celebración virtual de la Declaración Universal de los DDHH

Locales

El grupo Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos emitió un comunicado para exhortar a la población a celebrar de forma virtual el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el 10 de diciembre.

"En el marco del contexto de la emergencia sanitaria, hemos decidido readaptar el formato. Este año nos encontraremos de forma virtual, como lo hicimos el 20 de mayo", indicó Madres y Familiares en el escrito divulgado.

Es que el grupo habitualmente se reúne en esta fecha en el Memorial a los Detenidos Desaparecidos, pero este año, con el objetivo de no poner en riesgo la salud de los participantes, no habrá una actividad presencial, por lo que la exhortación es a no ir.

"Será un día de reflexión. Participaremos desde nuestras casas, barrios, trabajos, plazas, desde donde nos encontremos en ese momento. Para ello, les invitamos a sumarse a nuestra transmisión en vivo por nuestras cuentas oficiales de Facebook e Instragram a las 19:30", se expresó en el comunicado.

La convocatoria también incluye publicar cada intervención enmarcada en esta celebración en las redes sociales y etiquetar a las cuentas de Madres y Familiares para que el grupo las comparta.

