Maciel tras archivo de caso Marset: “Quedó claro que no hubo delito ni dolo”

Guillermo Maciel, exsubsecretario del Ministerio del Interior, se refirió este lunes al archivo de la causa que investigó la entrega del pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

“Quedó claro que no hubo delito, ni dolo. El pasaporte se otorgó ajustado a derecho por el decreto de 2014. No hubo trámite exprés”, dijo en la red social X.

“El pasaporte no fue el motivo de su liberación. Al momento de las comunicaciones como autoridades del ministerio no sabíamos que se estaba tramitando un Pasaporte. Tampoco había, ni hay, en Uruguay causa abierta contra Marset”, agregó.

Maciel sostuvo que los involucrados en el caso no “incurrieron en conductas merecedoras de reproche penal, por lo cual se dispuso el archivo”, de lo que estaban “convencidos desde un inicio”.

