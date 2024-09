“Confabularon”, “mintieron” y “queda la incógnita”, alertan desde el FA por causa Marset

Política

Luego de conocerse el archivo de la causa que investigó la entrega del pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, los senadores frenteamplistas Charles Carrera (MPP), Mario Bergara (Fuerza Renovadora) y José Carlos Mahía (Asamblea Uruguay) remarcaron que las autoridades del gobierno “mintieron al Parlamento” en ocasión de una interpelación realizada en agosto de 2022, por manifestar que desconocían la peligrosidad del delincuente.

“De la lectura del dictamen fiscal, lo que vemos es que cuatro altas jerarquías del gobierno nacional mintieron al Parlamento. Y a ese descubrimiento llegamos por las denuncias del Frente Amplio”, dijo Carrera en declaraciones a los medios.

“Quedamos con esa gran incógnita de por qué se le expidió ese pasaporta a un narcotraficante peligroso y pesado, que maneja la hidrovía, y que tiene vinculaciones con el narcotráfico internacional. Quedamos con esa gran incógnita, pero, bueno, todavía falta la causa de la destrucción de los documentos públicos, que es una causa que involucra directamente al piso 11 de la Torre Ejecutiva”, sostuvo también el frenteamplista. “No nos olvidemos de que en esa causa fue donde el presidente pasó a saludar a una reunión que se hizo en secreto, se ingresó por el garaje, y participó el principal asesor del presidente de la República como fue Lafluf”, agregó.

La resolución de la Fiscalía nos permite recordar un lamentable hecho que derivó en la renuncia obligada de varios jerarcas que fueron a mentirle al Parlamento.



La Fiscalía de Delitos Económicos, a cargo de Alejando Machado, decidió archivar la causa que investigaba la entrega del pasaporte uruguayo a Marset. El fiscal entendió que el otorgamiento del pasaporte estuvo amparado en el decreto 129 de 2014, que no impedía a los ciudadanos uruguayos acceder al documento pese a poseer antecedentes penales en otros países.

Tras el cierre de esta parte de la causa, Machado continúa investigando la acusación formulada por Ache sobre el exasesor presidencial, Roberto Lafluf, por la presunta destrucción de un documento público.

Por su parte, Bergara afirmó “que los ministros confabularon para mentirle al Parlamento” y que “se le ocultó información a la Justicia”, según declaraciones consignadas por radio Monte Carlo.

“Lo que dice el dictamen fiscal es que no hubo delito en el envío del pasaporte. Pero no estuvo bien dado, desde el punto de vista de que no debió enviarse ese pasaporte. Y la normativa habilitaba perfectamente al gobierno a no enviar ese pasaporte”, señaló el senador. “Lo que nosotros discutimos desde aquel momento es que el gobierno argumentaba que por un decreto estaba obligado a enviarlo, y eso era absolutamente falso. Pero sí que el decreto habilitaba; habilitaba a enviar y a no enviar. Y ahí hubo una decisión política para nosotros muy equivocada de enviarle el pasaporte a un narco que estaba preso en Dubái, y ese pasaporte es el que le permitió salir de la cárcel y seguir hoy prófugo”, sumó.

Mahía también puso énfasis en que las autoridades “mintieron y ocultaron información al Parlamento”, lo que consideró una “demostración inocultable de hasta donde se llegó en un tema que aún tiene prófugo a este narcotraficante ‘pesado y peligroso’”.

El señalamiento de los frenteamplistas está vinculado a que en noviembre de 2021 el subsecretario de Interior, Guillermo Maciel, advirtió a la por entonces vicecanciller, Carolina Ache, sobre la peligrosidad de Marset, que estaba detenido en Dubái. En la interpelación de agosto de 2022, el canciller Francisco Bustillo dijo que en noviembre de 2021 “nadie sabía quién era Marset”.

“La Dirección de Asuntos Consulares actuó naturalmente, como lo hace en millones de trámites administrativos, porque este era un trámite administrativo. Hasta el día 3 de marzo era un trámite administrativo; en noviembre [de 2021] nadie sabía quién era Marset”, dijo el exministro en la interpelación realizada el 22 de agosto de 2022.

