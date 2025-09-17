MTOP anunció “circulación reducida” en accesos de Montevideo: ¿dónde y por cuánto tiempo?

Locales

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) anunció que “se encuentra reducida” a un solo carril la circulación por la ruta 5 desde el pasado martes 16 de setiembre.

El tramo afectado es en la calzada de salida de Montevideo, entre el kilómetro 9 (la planta de Conaprole) y el 11 (Camino Luis Eduardo Pérez).

Esta afectación se debe al inicio de obras de rehabilitación de pavimento de hormigón, mediante demolición y reconstrucción de losas en mal estado, notificó la cartera a través de un comunicado este miércoles.

“El tiempo estimado de los trabajos es de 20 días calendario”, indicó el MTOP.

Así, la Secretaría de Estado solicitó también a los usuarios “tomar las precauciones del caso”, estimando los posibles tiempos de demoras asociados a los viajes o usar otras vías de circulación para la salida de la ciudad. Además, instó a “respetar la señalización de obra y la velocidad máxima permitida”. “Agradecemos su comprensión y colaboración”, concluye el texto.

Cabe destacar que la Intendencia de Montevideo había anunciado semanas atrás cortes y desvíos en los accesos a la capital del país por las reparaciones al puente sobre rambla Baltasar Brum y accesos por ruta 1, dañado por el impacto de un camión el pasado 14 de julio.

