MTOP anunció “circulación reducida” en accesos de Montevideo: ¿dónde y por cuánto tiempo?

Montevideo Portal
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) anunció que “se encuentra reducida” a un solo carril la circulación por la ruta 5 desde el pasado martes 16 de setiembre.
El tramo afectado es en la calzada de salida de Montevideo, entre el kilómetro 9 (la planta de Conaprole) y el 11 (Camino Luis Eduardo Pérez).
Esta afectación se debe al inicio de obras de rehabilitación de pavimento de hormigón, mediante demolición y reconstrucción de losas en mal estado, notificó la cartera a través de un comunicado este miércoles.
“El tiempo estimado de los trabajos es de 20 días calendario”, indicó el MTOP.
Así, la Secretaría de Estado solicitó también a los usuarios “tomar las precauciones del caso”, estimando los posibles tiempos de demoras asociados a los viajes o usar otras vías de circulación para la salida de la ciudad. Además, instó a “respetar la señalización de obra y la velocidad máxima permitida”. “Agradecemos su comprensión y colaboración”, concluye el texto.
Cabe destacar que la Intendencia de Montevideo había anunciado semanas atrás cortes y desvíos en los accesos a la capital del país por las reparaciones al puente sobre rambla Baltasar Brum y accesos por ruta 1, dañado por el impacto de un camión el pasado 14 de julio.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]