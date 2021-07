MSP estudia 100% de PCR positivos de personas que entran al país en busca de la cepa delta

Política

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, dio una conferencia de prensa en medio de la interpelación este martes, en la que dijo que en el contexto de pandemia "hubo una respuesta de parte del Estado oportuna, adecuada, eficaz y humanitaria".

Agregó, además, que fue "coherente, equilibrada y sostenible a lo largo del tiempo".

Salinas señaló en relación a la posibilidad de la llegada de la variante delta al país, que desde Cancillería y Ministerio del Interior se informa al MSP la llegada de todas las personas al país.

"Controlamos por cruzamiento de base de datos la realización del PCR a los siete días. Al que no se lo ha realizado y no ingresa el dato, los estamos citando. Y de los casos positivos estamos estudiando el 100% mediante el trabajo interinstitucional del Institut Pasteur, el Americano, la Udelar y el MSP. Es una red en la que pescamos los casos de PCR positivos e inmediatamente los secuenciamos genómicamente", apuntó el jerarca.

El ministro expresó durante la interpelación que hubo 49 casos positivos de personas que ingresaron al país en los últimos días

Interpelación y movilidad

Junto a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, Salinas expresó que "nunca faltó un recurso económico cuando las circunstancias sanitarias lo requirieron".

"No es de recibo hablar de ‘muertes evitables' porque la muerte evitable depende de un conjunto de factores, entre ellos acciones sanitarias y de prevención. Lo cual habla de las conductas personales de cada uno ampliamente difundidas. Además, se ha demostrado de forma cabal que más del 85% del aumento de los casos se debieron a una suba de la letalidad del 180% de la cepa P1. El 15% restante responde a lo que son las condiciones de movilidad previas, que según medidas hechas por Google son iguales y superponibles a países que tuvieron restricciones en la movilidad", manifestó, en referencia a Argentina y Chile.

En esta línea, insistió que el aumento de los casos se debió a la cepa P1 previo a la vacunación, "porque luego de la vacunación hay un pronunciado descenso afortunadamente".

El ministro insistió en las políticas adoptadas por el gobierno: "Cuando usted está en un nivel de restricción de movilidad como que ya no haya clases, que los funcionarios públicos no vayan a trabajar, aforo en ómnibus interdepartamentales, no hay espectáculos públicos, no hay cine ni teatro, no hay restaurantes y bares después de la hora 0. Más allá de eso, se hace prácticamente imposible el cumplimiento y lo demuestra el hecho de que en Argentina, Chile y Uruguay muestran la misma movilidad. Nada cambiaría por un decreto que no sea el comportamiento humano".

Por su parte, Arbeleche agregó que en el caso de la política económica "todas las medidas que se han transmitido" demostraron el trabajo coordinado "entre los dos equipos" de los ministerios.

Ambos ministros fueron apoyados ante la interpelación por una declaración de los legisladores pertenecientes a la coalición de gobierno.

