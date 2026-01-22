MSP confirmó dos casos importados de la gripe H3N2 en Uruguay: qué se sabe

Locales

El Ministerio de Salud Pública confirmó dos casos del virus Influenza A (H3N2), también conocido como “supergripe” o “K”, en Uruguay. Los dos pacientes contagiados llegaron desde el exterior, de dos países en los que hay circulación, dijeron fuentes de la cartera a Montevideo Portal.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó que Uruguay cuenta con un sistema de vigilancia centinela de infecciones respiratorias, que tiene como objetivo monitorear de forma continua la tendencia, intensidad y carga de la enfermedad, así como la caracterización virológica de los virus circulantes.

En ese sentido, la cartera aclaró que realiza el seguimiento individual de cada caso de influenza, porque el “objetivo de la vigilancia centinela no es la contabilización caso a caso, sino la evaluación del impacto sanitario y la anticipación de necesidades asistenciales”. Esa metodología permite “orientar las decisiones de salud pública de forma oportuna y basada en evidencia”.

A fines de diciembre, la directora de Salud de la cartera, Fernanda Nozar, señaló en rueda de prensa que esta variante “se transmite más fácilmente” entre los menores de edad, por lo que se ha observado de su comportamiento en el hemisferio norte; a su vez, genera “más ingresos de adultos mayores” a los centros de salud por este virus.

Desde la cartera insistieron en que la vacunación contra la gripe, previa al inicio de la circulación sostenida del virus, sigue siendo la principal herramienta para prevenir enfermedades graves y complicaciones, sobre todo en los grupos de riesgo.

En forma preventiva, el MSP avanza en la preparación de la campaña de vacunación contra la influenza; el refuerzo de la vigilancia epidemiológica y genómica; la preparación anticipada del Plan Invierno, considerando un eventual aumento de la demanda asistencial; el relevamiento de la capacidad instalada del sistema de salud, y la actualización de las recomendaciones terapéuticas, en línea con las guías de la Organización Mundial de la Salud.

Preocupación global

El pediatra Álvaro Galiana, exdirector del Hospital Pediátrico del Centro Hospitalario Pereira Rossell, se refirió días atrás en entrevista con Montevideo Portal a la nueva variante gripal.

Explicó que se trata de una mutación del virus H3N2 que genera un escape inmunológico, para el cual actualmente “los anticuerpos generados por las vacunas anteriores no son tan efectivos”.

Ese cambio ayuda a explicar el aumento abrupto de casos y de internaciones. “Ha generado mucha consulta, mucha internación y ocupación de camas por influenza”, señaló. Si bien aclaró que no es un virus completamente nuevo, advirtió que puede generar cuadros severos en personas mayores, niños pequeños y pacientes con factores de riesgo.

Sobre Uruguay, fue prudente pero claro. “Diciembre y enero no son los meses más preocupantes, pero ojo”, advirtió. "Vivimos en un mundo donde la gente viaja todo el tiempo. Es cuestión de tiempo".

Para Galiana, la clave vuelve a ser la prevención. “La vacuna de la gripe quizás no es la mejor del mundo, pero es lo que hay ”, afirmó. “Si te das la vacuna, vas a tener más nivel de anticuerpos que si no te la das”.

Por esa razón, el Ministerio de Salud Pública anunció a fines de diciembre que en 2026 se adelantará la campaña de vacunación contra la gripe para marzo.