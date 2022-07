MSP apelará fallo a favor de dos mujeres que reclamaron no hisoparse para entrar a Uruguay

Judiciales

El Ministerio de Salud Pública (MSP) apelará la decisión del juez Alejandro Recarey de dar lugar a la demanda que presentó el abogado Hoenir Sarthou, de dos mujeres no vacunadas que fueron obligadas a hisoparse para entrar a nuestro país, informó Radio Sarandí y confirmaron fuentes de la cartera a Montevideo Portal.

El fallo de Recarey ordenó que el MSP y todos los demandados se “abstengan” de todo acto, hecho u omisión que “exponga la situación sanitaria de las demandantes” o les “imponga un trato diferencial” para su salida y/o retorno del país por no estar vacunadas contra la covid-19.

El juez señala que “la vacunación debe hacerse dentro del marco de la legalidad. Tanto es ello así, que no se está prohibiendo la oferta vacunatoria”.

Sarthou informó que cuando dos de sus defendidas se disponían a sacar los pasajes y hacer la reserva se encontraron con que se les exigía una prueba de PCR para reingresar al país por el hecho de no estar vacunadas, una obligación que están exentas aquellas personas que sí lo están.

“Como las personas vacunadas y las no vacunadas pueden contagiarse o contagiar de covid-19 resulta una cosa discriminatoria e irracional porque si todos pueden contagiar por qué unos tienen que hacer a su costo un examen para poder regresar a su país y los demás ingresan sin ninguna limitación”, comentó el abogado, quien explicó que su recurso de amparo es para “evitar que se discrimine a las personas no vacunadas que están ejerciendo su absoluto derecho”.

“La vacuna no es obligatoria en el Uruguay y si no es obligatorio no puede tener ninguna consecuencia perjudicial para la persona no vacunada. A esto se suma un tema adicional, que esperemos que se aclare ahora, que es la falta de información adecuada sobre el contenido de las vacunas, sobre los posibles efectos adversos que tenga y acá no se ha dado información, nuestro gobierno no ha dado información sobre qué contiene la vacuna, cuáles son los efectos posibles y en qué condiciones se compraron las vacunas”, indicó.

Vacunación a menores de 13 años

Los equipos jurídicos de Presidencia y del MSP se encuentran abocados de lleno en la elaboración del recurso de apelación al fallo dictado este jueves por el juez Alejandro Recarey, que resolvió suspender la vacunación anticovid a niños hasta tanto no se entreguen los contratos de compra de las vacunas y más información sobre su composición.

Según dijeron a Montevideo Portal fuentes del gobierno, los especialistas ya están ultimando los detalles del texto que luego pasará a manos del prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, que es profesor de Derecho Administrativo, para que le haga correcciones y precisiones. Una vez que tenga el visto bueno de Ferrés, se presentará.