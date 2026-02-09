MSP activó controles por varicela tras delegación oficial que viajó a China junto a Orsi

Política

Montevideo Portal

Ante la confirmación de un caso de varicela asociado a un viaje internacional de una delegación del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Salud Pública (MSP) informó que se han activado las acciones de vigilancia y control previstas en los protocolos sanitarios.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, no presenta varicela ni síntomas asociados a la enfermedad, según anunció el Ministerio de Salud Pública (MSP), mediante un comunicado.

El chequeo se dispuso luego de confirmarse el contagio del intendente de Paysandú, que integró la delegación oficial.

Según el comunicado difundido por el MSP, desde que se realizó la notificación, los equipos del MSP vienen actuando de manera articulada en la investigación epidemiológica, que contempla la identificación y el monitoreo de los contactos tanto de la delegación oficial como del grupo de empresarios, la evaluación de la susceptibilidad de las personas involucradas y la implementación de las medidas sanitarias pertinentes. Hasta ahora se confirmó un solo caso y se mantiene el seguimiento del grupo que estuvo expuesto.

La varicela es una enfermedad ampliamente conocida, para la que se dispone de medidas eficaces de prevención y control.

Se aconseja a la población que, ante la presencia de síntomas compatibles, como fiebre o erupciones cutáneas, consulte a su prestador de salud a tiempo y limite el contacto con otras personas hasta contar con indicaciones médicas.

El Ministerio mantiene el seguimiento de la situación y proporcionará información actualizada cuando sea necesario.

Montevideo Portal