MPP y seregnistas plantean que FA otorgue “libertad de acción” ante plebiscito

Tanto desde el Movimiento de Participación Popular (MPP) como en Convocatoria Seregnista-Progresistas (CSP) plantearon que el Frente Amplio debe otorgar “libertad de acción” ante el plebiscito que impulsa el Pit-Cnt sobre algunos puntos del sistema de seguridad social.

Los senadores Alejandro Sánchez (MPP) y Mario Bergara (CSP), quien además es precandidato presidencial, ratificaron la postura contraria de sus sectores a impulsar un plebiscito y coincidieron en que la fuerza política no debería mandatar al respecto.

“Lo que tenemos es una diferencia táctica, con respecto a cómo enfrentar esta ley. Estamos de acuerdo en el fondo, que la ley es mala y hay que cambiarla. Pero bueno, hay organizaciones sociales y también organizaciones políticas que han decidido transitar ese camino. Nosotros no”, dijo Sánchez este jueves en el programa Se arregla el mundo de FM HIT.

“Nos parece que no es el camino. Nos parece que hay que cambiarlo de otra manera. Ya nos comprometimos a un diálogo social si somos gobierno y nos parece que ese es el camino que tenemos que transitar. Y bueno, el Frente Amplio ahora tendrá que discutir qué es lo que hace ante una iniciativa de los movimientos sociales. Yo supongo que quedará en libertad de acción”, agregó.

Repreguntado sobre si el camino es otorgar la libertad de acción, Sánchez respondió: “Veremos qué es lo que discute el Frente, pero yo me imagino que sí, que ese es el camino”.

En tanto, Bergara planteó la misma postura durante una entrevista que este jueves publicó el semanario Búsqueda.

“Me parece que si realmente se va a una lógica de búsqueda de acuerdos básicos, de consensos, en el Frente Amplio estamos mucho más cerca de un acuerdo de no acompañar que de acompañar. Tampoco descartaría que si para algunos sectores este es un tema crucial, pudiera plantearse libertad de acción, porque no es un tema de principios el mecanismo. En todo caso, presionar a una definición en el Frente Amplio capaz que no sería el mejor camino”, dijo el senador.

En el Frente Amplio, el Partido Socialista se expresó en apoyo de la iniciativa impulsada por el Pit-Cnt para establecer un monto mínimo jubilatorio, que la edad de retiro sea 60 años, y plantear la eliminación de las AFAP.

El Partido Comunista, por su parte, se comprometió a buscar “los más amplios consensos” en torno al plebiscito del Pit-Cnt.

