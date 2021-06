MPP pidió al gobierno “realizar máximos esfuerzos” en “defensa de la democracia” peruana

Política

El Comité Ejecutivo del Movimiento de Participación Popular (MPP) publicó una declaración sobre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales "en el hermano país de Perú" que se realizaron pasado el 6 de junio.

"Solicitamos al Gobierno de Uruguay a realizar los máximos esfuerzos internacionales, en procura del respeto de los resultados electorales, la defensa la Democracia, la conservación de la Paz y la estabilidad institucional del hermano pueblo peruano", concluye el sector liderado por el expresidente José Mujica

"A pesar de la demora en la proclamación oficial, debido a las múltiples impugnaciones presentadas por la candidata de la derecha derrotada, el escenario es ya irreversible: el maestro rural y militante social Pedro Castillo será el nuevo presidente del Perú", sostiene el comunicado.

En ese marco, el MPP declara "el reconocimiento al proceso electoral limpio y trasparente, que sido comprobado por múltiples organismos internacionales", y su "preocupación por la situación política y social que se está desarrollando en Perú ante la demora en la proclamación de los resultados electorales oficiales por parte de las autoridades electorales constitucionales".

"Reafirmamos el derecho del pueblo de Perú a exigir el respeto y reconocimiento de la decisión popular y soberana, y que las autoridades electorales puedan resolver, a la brevedad, con la más absoluta independencia y sin injerencia de ningún tipo, la proclamación del ganador", expresa.

El candidato peruano Castillo se consideró en ocasiones anteriores "hijo" del expresidente y líder del MPP José Mujica. En campaña electoral, el exmandatario y Castillo se comunicaron en vivo donde el andino dijo: "Me considero hijo suyo", en referencia a Mujica.

"Tengo que agradecerte tu lucha, maestro. En este baile que te has metido, cuando salgas de este baile vas a tener muchas canas, pero seguirás viviendo porque has vivido con causa. (...) Te pido por favor, sé que la lucha electoral es dura, pero no dejes que en tu corazón se acumule el rencor, el odio es ciego como el amor, pero el amor es creador, el odio lo único que hace es hacernos perder libertad, sobre todo hipotecar la esperanza", dijo Mujica. "Hubiera querido estar ahí, pero soy un viejo de 86 años flanqueado por esta enfermedad que nos aqueja y que a tu pueblo le ha costado tanto", lamentó.

"Que la salud nos permita que nos encontremos presencialmente, es usted nuestro primer invitado en nombre de mi pueblo ara que nos acompañe", añadió Castillo, quien invitó a Mujica a visitarlo en caso de imponerse en los comicios.

"El pueblo nos da la confianza para que la juventud y la experiencia vayan de la mano. Me considero un hijo suyo, entiendo que por más que nosotros no dejemos de luchar o de hacer un esfuerzo tiene que haber una sensación de unidad", agregó en ese entonces.

