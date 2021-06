“Me considero hijo suyo”: candidato peruano Pedro Castillo habló en vivo con José Mujica

Internacionales

En la tarde del jueves, el exmandatario José Mujica se entrevistó en vivo con el maestro rural Pedro Castillo, candidato a la presidencia por el partido Perú Libre. El próximo domingo, Castillo se medirá en balotaje con Keiko Fujimori, en una disputa electoral que las encuestas pronostican como muy ajustada.

En la conversación, transmitida en vivo por las redes sociales de Castillo, Mujica hizo referencia a "la deuda social que tenemos en América Latina", visible en "la lucha por asegurar tres comidas diarias para todos".

"No hay libertad para las multitudes humildes de nuestra América si no tienen estabilidad, y satisfechas las necesidades más elementales: techo, agua, comida un lugar donde ganarse la vida", añadió.

"Por eso necesitamos paz, tranquilidad. Es una larga lucha y hemos perdido mucho tiempo sin encontrarnos nosotros mismos. Vivimos en un continente que es quizá el más rico, pero también el más injusto en el reparto", consideró.

"Tengo que agradecerte tu lucha, maestro. En este baile que te has metido, cuando salgas de este baile vas a tener muchas canas, pero seguirás viviendo porque has vivido con causa. (...) Te pido por favor, sé que la lucha electoral es dura, pero no dejes que en tu corazón se acumule el rencor, el odio es ciego como el amor, pero el amor es creador, el odio lo único que hace es hacernos perder libertad, sobre todo hipotecar la esperanza", prosiguió Mujica.

"Hubiera querido estar ahí, pero soy un viejo de 86 años flanqueado por esta enfermedad que nos aqueja y que a tu pueblo le ha costado tanto", lamentó.

A su turno, Castillo saludó y agradeció a su interlocutor. "Para mí es honroso tenerlo sano, con toda esa energía. Yo también voy a llegar a esa edad si Dios lo permite, con ese ímpetu y esa energía. Soy maestro de escuela rural y he llegado hasta aquí por una sola causa: por el Perú, mi pueblo", dijo.

"Que la salud nos permita que nos encontremos presencialmente, es usted nuestro primer invitado en nombre de mi pueblo ara que nos acompañe", añadió Castillo, quien invitó a Mujica a visitarlo en caso de imponerse en los comicios.

"El pueblo nos da la confianza para que la juventud y la experiencia vayan de la mano. Me considero un hijo suyo, entiendo que por más que nosotros no dejemos de luchar o de hacer un esfuerzo tiene que haber una sensación de unidad", agregó.

Posteriormente, el candidato izquierdista hizo referencia a la "campaña sucia" en su contra que ha denunciado repetidamente.

"Me han venido haciendo una guerra diciendo que le voy a quitar sus casas, sus terrenos, sus ahorros. Eso no me va a torcer, me acuesto y me levanto pensando en mi pueblo. Es una lucha desigual (...) Sin luchas no hay victorias y no caigamos en las provocaciones".

Mujica coincidió en ello y le respondió: "Me doy cuenta de que tu lucha es desigual porque no tienes los recursos económicos, porque no tienes los recursos que significan el esfuerzo de las campañas electorales donde se plantean arsenales de recursos, donde está jugando la inteligencia artificial, donde se crean campañas de miedo para asustar a la pobre gente. Tienes que enfrentar todo eso", manifestó.

"No caigas en el autoritarismo, apuesta al corazón de tu pueblo permanentemente. Y cuando te equivoques, ten la honradez de decirle: me equivoqué, sencillamente, hubiera querido otra cosa. Juégale limpio a tu pueblo, no lo engañes. Y cuando las fuerzas no te dan porque no tienes los recursos, dile la verdad, háblale la verdad. Ponle el corazón", continuó Mujica, quien cerró su intervención con un "habrá patria para todos".