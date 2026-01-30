MGAP actualizó medidas para productores por déficit hídrico: cuáles son los beneficios

Política

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) anunció un conjunto de medidas adicionales para que los productores hagan frente a la situación de déficit hídrico, luego de que el pasado 13 de enero se definiera una primera tanda de políticas públicas en este sentido.

Algunas de estas iniciativas son actualizaciones de otras ya anunciadas, como la prórroga del vencimiento de los aportes al Banco de Provisión Social para productores agropecuarios. Esta nueva prórroga corresponde a las obligaciones del tercer cuatrimestre del año pasado y el primero del actual para los contribuyentes rurales que tengan padrones con explotación agropecuaria —parcial o total— en Canelones, Colonia, Florida, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Rocha y San José.

De acuerdo con el comunicado de la cartera, los pagos de las obligaciones por contribuciones especiales de seguridad social podrán realizarse, sin multas ni recargos, hasta las siguientes fechas:

• los correspondientes al tercer cuatrimestre de 2025: 31 de mayo

• los correspondientes al primer cuatrimestre de 2026: 31 de julio

A su vez, también se dispuso un aplazamiento en el pago de las facturas del seguro de accidentes de trabajo – rurales del Banco de Seguros del Estado. Aquellas correspondientes al cuatrimestre setiembre-diciembre del año pasado cuyo vencimiento sería el próximo 18 de febrero podrán abonarse hasta el 31 de mayo, y las que corresponden al cuatrimestre enero-abril de este año cuyo vencimiento sería el 15 de junio podrán abonarse hasta el 31 de julio.

Se estableció una tercera medida, que consiste en la asistencia del Banco República a micro, pequeños y medianos productores ganaderos y lecheros afectados por la sequía ubicados en los mencionados departamentos mediante el producto “inversión en capital de trabajo”.

Para todas las categorías ovinas y de ganado vacuno declaradas al 30 de junio de 2025 se asiste con los siguientes montos:

• U$S 55 por vaca o novillo

• U$S 35 por ternero y vaquillonas de entre uno y dos años

• U$S 15 por ovino

En cambio, para los productores lecheros la asistencia es de US$ 75 por vaca “al momento del perfeccionamiento del crédito”, indica el texto del MGAP.

Esta última medida vencerá el 30 de abril de 2027.

Según el ministerio, hasta el próximo 30 de junio no se exigirá el pago de capital, sino que deberán cancelar únicamente los intereses generados hasta ese momento. “El capital se pagará en dos cuotas: el 40% del capital, más los intereses correspondientes, con vencimiento el 31 de octubre de 2026, y el 60% restante del capital, más intereses correspondientes, se pagará al 30 de abril de 2027”, señala el comunicado, y añada que la tasa de interés contará con una bonificación de 0,25 puntos.

Finalmente, las autoridades del Ejecutivo establecieron también medidas específicas para productores familiares de hasta 100 hectáreas pertenecientes a la Comisión Nacional de Estudio Agronómico de la Tierra (Coneat), que se implementarán a partir de febrero. Se puede acceder a esas y todas las iniciativas del MGP a través de este enlace.

