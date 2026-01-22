“¡Mentiroso!” vs. “No me entiende”: el cruce de Da Silva y Fratti en Comisión Permanente

Política

El titular del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Alfredo Fratti, compareció este jueves ante la Comisión Permanente del Parlamento en el marco de la interpelación impulsada por el senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva. Allí, el jerarca discursó sobre seis directores departamentales de la cartera que, de acuerdo con el legislador blanco, fueron “cesados”.

Da Silva acusó al secretario de Estado y las autoridades del ministerio de llevar a cabo “una medida con premeditación y alevosía entre los pan dulces, los budines ingleses, la fruta abrillantada y la sidra”. Para el senador, el MGAP “destituyó” a los jerarcas “sin hacer una sola evaluación de su desempeño”, por lo tanto, “incumpliendo con lo que marca la ley”.

El senador argumentó, además, que los jefes departamentales había entrado por un llamado abierto realizado en la anterior administración, del que participaron más de 900 personas.

“El campo no se politiza. El que politice el campo, al país más ganadero del planeta tierra, lo que está haciendo es un error”, reclamó Da Silva.

En respuesta, Fratti negó que haya habido despidos y ceses. “Lo que se hizo sí fue avisarle a algunos funcionarios directores que, en el futuro (cuando se designara, como marca la ley), podrían no ser tomados en cuenta”, aclaró.

El titular del MGAP explicó que el proceso lleva entre dos meses y cuatro meses; “no podés avisarle a una persona que se tiene que ir el mes que viene”, argumentó.

De esta manera, sostuvo que actuó “dentro del marco de lo legal”: mencionó la ley 19.670 del 2018 que establece que deben cesar en sus funciones al finalizar el período de gobierno, y permanecería en el cargo hasta tanto se designen los nuevos titulares.

“Claramente lo que dice acá es que tienen un año, dentro de ese año se puede hacer una evaluación y sustituirlos, pero lo que no es plausible es que sea renovable cambiando el gobierno. Expira cuando cambia el gobierno”, aseveró. “Eso es lo que ocurrió hasta hoy: no hay nadie fuera del lugar de trabajo”, recalcó Fratti.

Por su parte, Da Silva hizo nuevamente uso de la palabra y opinó que las explicaciones que dio el ministro “son típicas” de él.

A continuación, afirmó, entre gritos, que el ministro “no contestó nada”. “¡No contestó si va a acomodar gente! ¡No contestó cómo se van a designar! ¡Faltó a la verdad! ¡Acaba de mentirle nuevamente al Parlamento! ¡Mentiroso!”, arremetió el empresario agropecuario, a lo que debió ser interrumpido por Bettiana Díaz, presidenta de la comisión.

Finalmente, Fratti no dio mayor trascendencia a esas acusaciones. “A veces me parece que hablo en japonés, hay gente que no me entiende. Me tomé el trabajo de contestar cada una de las preguntas, [me acusan de] no contestar, bueno, se puede no compartir…”, concluyó.

