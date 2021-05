MEF exoneró impuestos a empresa de familia de la esposa de Ferreri en 2018; esto aclaró él

Política

“Yo no pedí ningún beneficio ni tenía ninguna empresa”, dijo el ex subsecretario del MEF, quien consideró que esta situación es “incomparable” con la de Alfie.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) otorgó en 2018 una exoneración fiscal basada en la Ley de Inversiones a una empresa cuya dueña es la familia de la esposa del entonces subsecretario de dicha cartera, Pablo Ferreri.

La resolución fue consignada este lunes el programa Las cosas en su sitio, de radio Sarandí, y en dicho documento consta que la exoneración a la empresa, cuyo nombre es La Ópera S.A., se dio con motivo de la inversión para abrir dos nuevos locales comerciales y renovar uno ya existente.

Dicha resolución, que fue firmada por el entonces ministro, Danilo Astori, se basa en el régimen de exoneraciones que habitualmente se otorgan a empresas que invierten en incorporar progreso técnico que permita mejorar la competitividad, que faciliten el aumento y la diversificación de las exportaciones, que generen empleo productivo directa o indirectamente, que incorporen a la plantilla personal proveniente de la población afrodescendiente del país, o que incorporen a personas trans, entre otros factores, según indica la ley.

Esta resolución del año 2018 tomó relevancia en las últimas horas debido a que el próximo miércoles la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, comparecerá al llamado a sala en régimen de interpelación solicitado por diputados del Frente Amplio debido a que el MEF concedió a una empresa del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, una serie de exoneraciones fiscales.

Desde el Frente Amplio entienden que la exoneración del MEF a la empresa de Alfie no debió tener lugar debido a que el jerarca de la OPP es uno de los principales responsables de la política económica del país y del manejo de los recursos públicos.

La semana pasada fue denegado por el MEF un pedido de acceso a la información pública realizado por la bancada de senadores del Movimiento de Participación Popular (MPP) en el que se solicitó el expediente administrativo de esta exoneración fiscal.

La cartera alegó la confidencialidad del expediente a partir de una resolución ministerial de mayo de 2013 que, basada en la ley sobre el derecho de acceso a la información pública, considera información confidencial aquella que "refiera al patrimonio de la persona" o que comprenda actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo que pudieran ser útil a un competidor.

"Incomparable"

En su cuenta de Twitter, Ferreri aseguró que el caso de la empresa de su esposa nada tiene que ver con el de Alfie. "Se equipara a lo de Alfie y son situaciones muy diferentes, más allá de la opinión que merezca cada una", inició su argumento.

"Yo no pedí ningún beneficio ni tenía ninguna empresa. Yo no consulto a la familia de mi esposa sobre mi actividad política, ni ellos a mi sobre su actividad empresarial", añadió.

"Si bien la empresa es propiedad de mi esposa y su familia, ella se desvinculó de la gestión en 2015 (la resolución es de 2018). Alfie puede arbitrar entre su actividad política y su actividad empresarial, son decisiones que dependen de él. En este caso eso no es así, es incomparable", continuó.

"Me parece lamentable no sostener una discusión política desde los fundamentos que cada uno considere", dijo Ferreri, que consideró que "entrar en el enchastre, como ocurre en las redes, no ayuda en nada ni a nadie".

Se equipara a lo de Alfie y son situaciones muy diferentes, más allá de la opinión que merezca cada una.

Yo no pedí ningún beneficio ni tenía ninguna empresa.

— Pablo Ferreri (@pabloferreri) May 17, 2021

En declaraciones que dio al programa Santo y Seña y que fueron consignadas este lunes por el diario El Observador, Alfie señaló que hizo un "relevamiento" y contó "340 y pico de casos similares" al suyo.

"En algunos casos, yo te diría que la situación, como la mía, está muy parecida. No exactamente lo mismo, pero pega en el palo. Familiares directos, muy cercanos, pegan todos en el palo", lanzó.

No obstante, no quiso dar los nombres de los involucrados porque, según afirmó, todos han sido procedimientos legales, como lo sería el suyo. "No voy a decir nombres porque hay un tema. Como es todo legal, no voy a entrar en el juego. Si quiero preservar la verdad y quiero preservar el estado de derecho, no (debo) entrar en esta historia de 'ah, aquel también se benefició'. No es que se benefició, tuvo un derecho legal".

