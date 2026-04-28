MEF aprobó línea de crédito de gestión de liquidez para Ancap por hasta US$ 100 millones

Montevideo Portal

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) habilitó a Ancap a contratar una línea de crédito de gestión de liquidez por un monto de hasta US$ 100 millones.

Esto llega a raíz de una solicitud del ente para “atender obligaciones imprevistas o requerimientos extraordinarios de capital de trabajo”, según consta de la resolución, firmada por el presidente Yamandú Orsi y los ministros del MEF, Martín Vallcorba (interino), y de Industria, Fernanda Cardona.

Cardona y el titular del Ministerio de Economía, Gabriel Oddone, habían anunciado una suba en los combustibles de 7% —el monto máximo habilitado por ley—, lo que implica un costo de alrededor de US$ 30 millones por mes.

Así, se espera que en estos días se anuncie una nueva suba en los precios de estas tarifas, que regirá a partir de mayo.

De hecho, el texto de la resolución enmarca este pedido de Ancap en un “escenario de alta incertidumbre, en particular” por la “escalada” de la guerra en Medio Oriente. Ante esta situación, el Ejecutivo consideró “relevante que el ente cuente con un instrumento para la gestión de la liquidez, a efectos de disponer de una mayor flexibilidad financiera y manejo de la liquidez a corto plazo”, indica la resolución.

De tal forma, se autorizó a Ancap a contratar dicho instrumento por hasta US$ 100 millones “o su equivalente” en pesos uruguayos, por un plazo de 180 días.