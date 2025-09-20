MEC prepara proyecto sobre Universidad de la Educación: ¿cuándo ingresa al Parlamento?

Política

El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) prepara el proyecto de ley que pretende crear la Universidad de la Educación (UNED).

La cartera había adelantado el anteproyecto de ley a fines de julio. “El objetivo [es] obviamente fortalecer la educación pública, mejorar su calidad y jerarquizar la profesión docente”, expresó en conferencia el titular de la Secretaría de Estado, José Carlos Mahía.

En tal sentido, el pasado jueves se realizó el seminario internacional “La Universidad de la Educación en el Horizonte”. Allí, el presidente del Consejo de Formación en Educación (CFE), Walter Fernández, informó que “en pocos días entrará al Parlamento” el anteproyecto de ley.

Fuentes del MEC dijeron a Montevideo Portal que la intención es que la iniciativa sea firmada este martes. “Falta [la firma] de tres ministros”, indicaron y añadieron que, si esto se consigue, en las siguientes 24 o 48 horas entraría al Parlamento.

Si no se logra para este 23 de setiembre, quedaría para el próximo martes 30, con el mismo proceso.

A su vez, señalaron que “prácticamente no hay cambios” entre el anteproyecto presentado semanas atrás con el que entrará en los próximos días a estudio de los legisladores.

Fernández aseguró durante dicho evento que se necesita consenso para concretar la creación de la UNED, pero recordó los acuerdos nacionales logrados para la creación de la Universidad Tecnológica (UTEC) en 2011.

Así, el presidente del CFE resaltó que la nueva entidad de estudios aportará investigación. “Necesitamos investigar cómo educar en el Uruguay de hoy y también en contexto de encierro; cómo educar para los cuidados, en definitiva, para la juventud en diferentes disciplinas”, concluyó, según consigna la página web del MEC.