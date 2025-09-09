Lustemberg volvió a defender a Danza al frente de ASSE: “Tiene dedicación casi full time”

Política

Montevideo Portal

La titular del Ministerio de Salud Pública (MSP), Cristina Lustemberg, volvió a respaldar al presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, ante la insistencia del Partido Nacional para que pida la renuncia a su cargo por ejercer la presidencia del organismo y atender en mutualistas.

“Entendemos que la carga de horas y trabajo que él tiene hoy es totalmente reducida y no tiene ningún tipo de conflicto de interés con su responsabilidad a lo largo de ASSE”, manifestó la secretaria de Estado en conferencia de prensa este martes, luego de comparecer ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados para discutir sobre el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional.

En esta línea, ante el informe jurídico solicitado por los blancos que concluyó que existe una “absoluta incompatibilidad constitucional” por parte de Danza, Lustemberg volvió a citar dos informes que apuntan a que no existiría incompatibilidad entre esos cargos y su rol jerárquico en la administración de salud estatal: uno elaborado por la consultora privada Delpiazzo Abogados en diciembre de 2024 y otro elevado el pasado lunes 18 de agosto por el MSP.

Al respecto, Lustemberg hizo hincapié en que se tratan de estudios “claros” y la trayectoria del estudio “lo avala”.

Así, aseveró que Danza “tiene todo el respaldo político” desde su lugar de ministra de Salud Pública “para decir que en esto no hay conjunción de intereses hasta que en otro informe [se pueda] analizarlo”.

“Lo que más nos interesa es que ASSE, que llamativamente siempre está en la discusión pública y quizás no por resolver los problemas a los que sí hoy está abocado Danza; y yo sí le aseguro a la ciudadanía que Danza tiene una dedicación casi full time para resolver” los diversos problemas que enfrenta el prestador de salud estatal, indicó la jerarca.

Montevideo Portal