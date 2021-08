Lust trató a blancos de “histéricos” y dijo al FA que Hitler y Mussolini eran socialistas

Política

El diputado por el Frente Amplio (FA) de Colonia Nicolás Viera dijo este lunes durante la sesión en la que se votó la Rendición de Cuentas en general que "le molestó mucho una afirmación" realizada por su par de Cabido Abierto (CA) Eduardo Lust.

Viera sostuvo que el diputado de CA "en una misma frase habló de que el gobierno del Frente Amplio era socialista" y después dio a entender que era fascista.

"Yo asumo que el señor diputado Lust no está diciendo que el FA es fascista. Asumo y lo quiero dejar expresado. Porque esas cuestiones de igualdad y de poner una premisa sobre otra que quedan flotando en el aire no la llevó", cuestionó Viera.

A su turno, sobre la medianoche de la sesión en diputados de este lunes Lust le respondió a Viera.

"Yo le quiero aclarar al diputado que yo no dije que los del Frente Amplio eran fascistas. Nunca lo voy a decir. Lo que yo dije es que Benito Mussolini era socialista. Y que Adolfo Hitler era socialista. El Movimiento Nacional Socialista si leen las bases de Hitler rechazaba el capitalismo. Quería para Alemania un socialismo, al igual que Mussolini", expresó.

Sobre las 4 de la mañana, Lust tuvo otro intercambio, esta vez con el diputado del FA por Montevideo Juan Silveira, pero no sin antes hacer una mención a la bancada del Partido Nacional.

En referencia a cuando la Asamblea General recibió a la ministra de Economía Azucena Arbeleche, Lust recordó: "No sé porque cuando yo voy a hablar a ustedes les molesta. Cuando pedí la palabra la bancada del Partido Nacional saltó en una reacción histérica que hizo que yo prefiriera no hablar. Eso se los quiero decir de frente como digo siempre las cosas. Y si son las 4 de la mañana y estamos acá desde las 10 y el compañero diputado dijo algo parcialmente cierto quiero complementar. El que se quiera retirar de sala se retira. Acá hace horas que estamos y tuvimos 40 diputados en sala, los restantes 50 no sé dónde estaban", expresó Lust previamente a responderle a Silveira.

En referencia a lo dicho por Silveira de que Mussolini fue expulsado del socialismo italiano y posteriormente fundó el Partido Fascista, Lust dijo que así como lo había dicho el diputado del FA "el señor Benito Mussolini fue compañero de clase de (Antonio) Gramsci", uno de los principales teóricos marxistas de la época y fundador del Partido Comunista Italiano.

"Concurrieron juntos a la universidad y fundó un partido socialista. Mussolini era socialista, como lo fue (Adolf) Hitler en su momento. Nunca dije que el Frente, porque sería una atrevido si lo dijera, era fascista. Jamás lo dije, no lo pienso y ni siquiera lo imagino. Dije que en un momento de la historia hubo una coincidencia ideológica entre el socialismo de Mussolini y el socialismo como ideología", explicó Lust.

lo mejor del parlamento pasa mientras ustedes duermen pic.twitter.com/Yrwa4Ls1Km — Parlamento sin contexto (@out_parlamento) August 17, 2021

