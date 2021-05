Lust: delito de peligro fue “pedido de Larrañaga para hacer más efectiva su participación”

Política

“El ministro Larrañaga puede que esté convencido de que esta medida le permitiría realizar arrestos que hoy no puede”, dijo el diputado por Cabildo Abierto.

Este martes fue enviado nuevamente a la Comisión de Constitución del Senado la modificación del artículo 224 del Código Penal, conocido como "delito de peligro".

El diputado de Cabildo Abierto Eduardo Lust fue entrevistado por el programa Doble Click (Radio Del Sol - 99.5 FM) en el que manifestó su rechazo a las modificaciones a este artículo.

Lust sostuvo: "según las noticias que tenemos nosotros, esto es prácticamente un pedido del ministro Jorge Larrañaga para poder, según él, legítimamente en su cartera hacer más efectiva su participación en todo este tema (...) Más efectivos los controles".

"Los senadores que responden a la línea del doctor Larrañaga son los que impulsan este proyecto, los otros legisladores del Partido Nacional en principio estaban en contra", agregó.

El legislador cabildante cree que "el ministro Larrañaga puede que esté convencido de que esta medida le permitiría realizar arrestos que hoy no puede".

Lust recordó que "a los diez días de que el presidente, Luis Lacalle Pou, decretara la emergencia sanitaria, en marzo de 2020, los diputados del Partido Nacional presentaron este proyecto que fue a la Comisión de Constitución".

"En esa comisión se presentaron seis o siete redacciones alternativas. Algunas por parte del Frente Amplio y otras de los diputados colorados Gustavo Zubía y Ope Pasquet", agregó y explicó que en Cabildo Abierto analizaban y estudiaban estos proyectos.

"Ante la detención que tenía el proyecto con la cantidad de textos, Cabildo resolvió aprobar el texto en el cual había una mayoría ya formada para que pasara al Senado y que ahí se siguiera el tema porque sino se archivaba. Pasó al Senado a fines de 2020 y se esperaba que no tenga tantos meses de discusión este año (2021), cosa que ocurrió", añadió.

Desde Cabildo Abierto solicitaron que este tema "se retirara del orden del día del Plenario del Senado a los efectos de poder discutir lo que habíamos previsto en Diputados", dijo Lust.

"De esta discusión surgió lo que preveíamos. Cómo venía el texto actual y dada la situación, con un año y un mes de diferencia de cuando el proyecto se había planteado y cuando se iba a aprobar, la situación había cambiado y Cabildo decidió no acompañarlo", agregó.

Lust considera que "este artículo como está redactado es una traba más a las libertades". "Después nos enteramos que el presidente de la República no está de acuerdo con este artículo", comentó y sostuvo que hay otros legisladores nacionalistas que no acompañan el texto, por eso se ha demorado su aprobación.

"Este artículo no habla del coronavirus, habla de cualquier enfermedad. El texto no dice que el que posee la enfermedad debe saber que la posee, sino que aún no sabiendo" puede cometer delito, aseguró el diputado cabildante.