Lula y Lacalle Pou: qué compra y vende Uruguay a Brasil, su segundo socio comercial

Economía

Tras la invitación realizada por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, a su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, el primer mandatario del país norteño llegará a Uruguay este miércoles para participar de varios actos políticos, además de mantener una reunión con el jefe de Estado uruguayo.

Después de China, como país Brasil es el segundo principal socio comercial que tiene Uruguay, e incluso en 2022, tras nueve años, el país norteño desplazó al asiático como primer destino de exportación de bienes uruguayos en el mes de setiembre.

En 2019, Uruguay exportó a Brasil bienes por US$ 1.089 millones, en 2020 por US$ 1.077 millones y en 2021 por US$ 1.754 millones.

En 2022, año récord en exportaciones de bienes con ventas al exterior por US$ 11.593 millones, Uruguay vendió a China por US$ 3.675 millones, mientras que Brasil compró al país por US$ 1.873 millones, según datos de la Dirección Nacional de Aduanas.

Sin considerar zonas francas, a estos destinos los siguieron como principales mercados de exportación para el país: Argentina (US$ 1.051 millones), Estados Unidos (US$ 698 millones), Holanda (US$ 311 millones), Argelia (US$ 273 millones) y México (US$ 204 millones).

Si se considera a la Unión Europea como bloque, el año pasado ese destino desplazó a Brasil del segundo lugar y ocupó ese puesto en el ranking, según un informe de Uruguay XXI. El bloque regional representó en exportaciones US$ 1.950 millones para Uruguay.

De todas formas, además de ser socio en el Mercosur, Brasil es históricamente uno de los principales socios comerciales que tiene el país, tanto en exportaciones como en importaciones de bienes.

Durante el último año los principales productos que compró Brasil a Uruguay, sin considerar energía eléctrica, fueron cebada entera o partida sin tostar por US$ 245 millones, plástico por US$ 157 millones, leche en polvo y lácteos por US$ 150 millones, vehículos o piezas para ensamblaje de automóviles por US$ 121 millones y mezclas de diferentes grasas o aceites por US$ 81 millones. Otros productos que se destacaron al superar por US$ 50 millones las ventas hacia el país norteño fueron arroz, carne, malta y trigo.

Por su parte, para Uruguay el rubro de importación más importante en 2022, al igual que ocurrió el año pasado, fueron los vehículos y Brasil representó el 51% de las compras totales de esos productos.

El país norteño es el principal proveedor de bienes que tiene Uruguay en el mundo y el año pasado se le compró por US$ 2.438 millones, casi US$ 500 millones más que en 2021 (US$ 1.918 millones).

Los productos que más vendió Brasil a Uruguay en 2022 fueron automotores de cilindrada inferior a los 1.000 centímetros cúbicos por US$ 124 millones, carne bovina por US$ 109 millones, carne de cerdo por US$ 99 millones y vehículos para transporte de carga por US$ 98 millones.

También se le compró al país norteño yerba mate por US$ 65 millones, vehículos de turismo por 108 millones y alimentos para perros o gatos por US$ 29 millones. Los tractores y cosechadoras fueron otros bienes muebles que se destacaron en las ventas que llegaron a Uruguay desde Brasil.

Previo a la visita de Lula a Uruguay, el Ministerio de Relaciones de Exteriores de Brasil difundió un comunicado en el que destacó el vínculo entre ambos países y el crecimiento del comercio en el último año.

“Uruguay se encuentra entre los principales socios de Brasil en América del Sur. Las relaciones históricas y humanas entre los dos países se reflejan en una amplia agenda de cooperación, que comprende los campos político, económico, tecnológico, cultural y social. Brasil y Uruguay también ha avanzado en la cooperación bilateral en las áreas de energía, ciencia y tecnología y medio ambiente. El comercio Brasil-Uruguay en 2022 totalizó US$ 4.3 mil millones, un 22% por encima que el de 2021. Este crecimiento se debió al aumento, en el período, del 40% de las exportaciones y de las importaciones. Brasil es el segundo destino de las exportaciones uruguayas [después de China] y el primer proveedor de productos del país vecino [seguido de China]”, señala el documento divulgado por el Gobierno brasileño.

En esta línea, se destacó que entre los principales productos exportados “por Brasil a su vecino, en 2022, se encuentran vehículos para pasajeros (8%), vehículos de transporte (5,5%) y carne vacuna (3,9%) y porcina (3,1%), mientras que entre los principales productos importados se destacan la malta (13%), los vehículos de transporte(12%) y los productos lácteos (10%)”.