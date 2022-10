Tras 9 años, Brasil desplaza a China como principal mercado de exportación de Uruguay

Economía

Las exportaciones de bienes incluyendo zonas francas ascendieron a US$ 1.036 millones en setiembre de 2022, registrando una muy leve caída con respecto a lo exportado en mismo mes de 2021.

La reducción de casi 0,2% se explicó principalmente por las menores ventas de carne bovina, ganado en pie, subproductos de la carne y madera. En contraposición, las exportaciones de soja y productos lácteos, entre otros, crecieron, informó este lunes Uruguay XXI.

Las exportaciones de carne bovina cayeron por tercer mes consecutivo en setiembre 2022, al totalizar en U$S 199 millones, esto es, 23% por debajo de su valor interanual.

China (que representa el 57% del total exportado) redujo sus importaciones de carne bovina en 34% respecto a setiembre 2021.

La Unión Europea también redujo sus compras de carne bovina, en 32%. De los principales destinos de exportación, Estados Unidos fue el único que registró un aumento (96%).

Sin embargo, en el acumulado anual el valor exportado de carne bovina presenta un aumento de 20%.

En cuanto a los destinos, Brasil recuperó su primer lugar en el ranking (posición que había perdido en 2013 con China), mientras que China ocupó el segundo lugar en el ranking.

Brasil representó el 17% del total de lo exportado en setiembre, lo que equivale a US$ 162 millones. Los lácteos representaron el 32% del total de lo vendido al país norteño, seguidos por los vehículos 12%, mientras que la malta y los plásticos 10% cada uno.

“La devaluación del yuan de casi 8% en menos de un año, ha sido determinante en el descenso de la demanda del principal socio comercial de Uruguay. El gigante asiático adquirió en setiembre 2022 productos uruguayos por U$S 157 millones, 46% menos que en setiembre de 2021. Más del 72% de este monto correspondió a carne bovina, 10% a subproductos cárnicos, 6% madera y 12% demás productos. Las compras de los primeros tres productos cayeron en términos interanuales 34%, 37% y 52%, respectivamente”, indicó Uruguay XXI.

Los subproductos cárnicos también cayeron. Mientras que en setiembre de 2021 las exportaciones de estos productos habían alcanzado el valor de US$ 46 millones, este año cayeron a US$ 31 millones. China que absorbió prácticamente la mitad de las exportaciones de estos productos, redujo sus compras 37%. Rusia y Hong Kong que habían adquirido US$ 5 millones el año pasado, redujeron sus compras a US$ 2 millones y U$S 1 millón, respectivamente. En el acumulado anual, estos productos continúan registrando una variación positiva (8%).

En el acumulado de los primeros nueve meses de 2022, las exportaciones de bienes (incluyendo zonas francas) crecieron casi 31% (con respecto a 2021) totalizando US$ 10.423 millones.

Los otros principales destinos de exportación fueron Argentina, Estados Unidos y la Unión Europea.

