Lula desde el balcón de la IM: “Quiero construir la unidad de América del Sur”

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, brindó este miércoles un discurso desde el balcón de la Intendencia de Montevideo (IM), en el que dijo que durante su tercer período al frente del gigante de la región buscará “construir definitivamente la unidad de América del Sur” y “fortalecer el Mercosur” como bloque comercial.

“Quiero construir definitivamente la unidad de América del Sur, la unidad de América Latina, y fortalecer el Mercosur, para que sea un bloque comercial muy fuerte para mejorar la vida de todo el pueblo de Brasil, de Argentina, de Uruguay, de Paraguay y de toda América del Sur”, afirmó Lula da Silva en un mensaje que duró unos cinco minutos.

Antecedido de la voz de Fernando Cabrera y otros músicos uruguayos que salían por los parlantes en la explanada, y presentado al público por la intendenta Carolina Cosse, Lula salió al balcón del primer piso de la Intendencia de Montevideo a saludar a miles de personas que lo recibían desde la explanada.

El mandatario brasileño fue ovacionado cuando mencionó que luego de allí se iría a la casa del expresidente José Muijica para visitarlo.

Lula también saludo a los brasileños que lo esperaron en el Centro de Montevideo y agradeció la votación en las elecciones del año pasado. “Si vinieron [a Uruguay] por enamorarse o por estudios, se podrán quedar. Pero que si fue porque necesitaban trabajar, vamos a hacer crecer a la economía brasileña, y van a volver para poder trabajar en su país”, remató.

El pedido a Cosse: “Cuidá al pueblo como si estuvieras cuidando a un hijo”

Durante otro discurso en el interior del Palacio Municipal, Lula también se refirió a la reunión que mantuvo horas antes con el presidente Luis Lacalle Pou.

El jefe de Estado dijo que Brasil apunta a ser “muy generoso con sus aliados” y que trabajará en favor de “un pensamiento político práctico”.

“Brasil tiene que cuidar con mucho cariño la relación con sus países amigos”, dijo. “A mí no me preocupa quién es el presidente de la República, mi relación no es con personas. Mi relación, como jefe del Estado brasileño, es tratar con respeto a cada jefe de Estado”, añadió.

Lula da Silva también le habló a Cosse y dijo que tendrá “un mandato de mucho éxito”. “Deseo que Dios le dé mucha fuerza. Cuidá al pueblo como si estuvieras cuidando a un hijo. Cuidá este pueblo como si te estuvieras cuidando a ti mismo, ahí vas a percibir la diferencia entre la nueva política y la vieja política”, afirmó.

Una vez que termine el acto en la IM, Lula se trasladará para visitar a Mujica y a su esposa Lucía Topolansky en su chacra de Rincón del Cerro. Del encuentro participarán también el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y el titular del PIT-CNT, Marcelo Abdala.

