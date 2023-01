Lula da Silva llegó a Argentina para establecer lazos latinoamericanos en cumbre de Celac

Internacionales

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, llegó este domingo a Argentina para relanzar la relación bilateral y restablecer los lazos con el resto de Latinoamérica en la Cumbre de la Celac, en su primer viaje internacional desde que asumió el poder y que también incluye una visita a Uruguay.

El mandatario pretende demostrar que “Brasil está de vuelta”, después de cuatro años de aislamiento en la región promovido por el Gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022).

El líder progresista será recibido el lunes por su homólogo argentino, Alberto Fernández, en la Casa Rosada, donde posteriormente mantendrán un encuentro con empresarios y en la noche asistirán a un concierto con artistas de ambos países.

Entre los temas que abordarán en la reunión bilateral figuran Mercosur, integración financiera y energética, comercio, inversiones, medioambiente, infraestructura, defensa, desarmamento, combate a ilícitos y cooperación nuclear, según informó el Gobierno brasileño.

En una entrevista publicada este domingo por el diario Folha de São Paulo, Fernández afirmó que también analizarán fórmulas para intensificar la producción de vehículos eléctricos con la “gran cantidad” de reservas de litio que existen en su país.

Brasil es el principal socio comercial de Argentina, que a su vez es la tercera fuente de las importaciones brasileñas.

El martes, Lula participará en la VII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

La presencia del líder del Partido de los Trabajadores (PT) marcará el regreso de Brasil a este foro internacional que el Gobierno de Bolsonaro abandonó en 2020.

“Es un buen momento para la vuelta de Brasil a la Celac. Es un país demasiado importante como para estar ausente de foros internacionales, como ocurrió con Bolsonaro”, indicó Fernández a Folha.

En su opinión, la Celac arranca a partir de ahora una nueva “fase de integración regional en la que Brasil será protagonista”.

En Argentina, Lula tiene previstas, aunque aún no confirmadas, reuniones bilaterales con los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

También se reunirá con el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el chino Qu Dongyu, a quien reafirmará el compromiso de Brasil con esa entidad.

Ya el miércoles pondrá rumbo a Uruguay para encontrarse con el presidente Luis Lacalle Pou.

En Montevideo, Lula “reafirmará la importancia que le da a su socio dentro del proyecto del Mercosur”, bloque que completan Argentina y Paraguay y que es “una de las prioridades del nuevo Gobierno brasileño”, en un momento de ciertas fricciones por la intención de Uruguay de negociar un acuerdo comercial con China de forma unilateral.

El recuentro de Lacalle Pou con Díaz-Canel

Lacalle Pou participará este martes en Buenos Aires de la cumbre de la Celac, lo que marcará el reencuentro con el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, con quien ya tuvo un cruce en 2021.

En aquella ocasión, ambos mandatarios tuvieron un ida y vuelta, en que el presidente uruguayo también criticó a Nicolás Maduro.

“Cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para acallar las protestas, cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, nosotros en esta voz tranquila pero firme, debemos decir con preocupación, que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela”, dijo Lacalle Pou durante su discurso en la cumbre.

Díaz-Canel, a su turno, le respondió que el discurso “denota desconocimiento de la realidad”.

“El coraje y la realidad del pueblo cubano se han demostrado durante seis décadas frente a la agresión y el bloqueo de Estados Unidos, obstáculo fundamental para avanzar más en nuestro desarrollo, lo cual el presidente Luis Lacalle Pou no mencionó”, dijo el presidente cubano.

“Escuche usted a su pueblo, que recogió más de 700.000 firmas contra la ley urgente que usted impuso y que cambió las condiciones para ajustar precios de combustibles, desalojos, disminuir el rol de las empresas públicas, modificar el proceso penal, en realidad, un paquetazo neoliberal”, agregó.

Lacalle Pou le respondió que en Uruguay existían “resortes democráticos” para que la oposición pueda “quejarse”, algo inexistente en Cuba.

Las palabras de ese día del presidente uruguayo también motivaron la respuesta de Maduro, quien le dijo a Lacalle Pou que “ponga fecha” para debatir “de democracia, de libertades, de resistencia, de revolución y de lo que haya que debatir, de neoliberalismo”.

Con información de EFE