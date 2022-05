Luis Calabria asoció aumento de muertes por "ataque frontal al microtráfico” de Interior

Política

El director general de la Secretaría del Ministerio del Interior, Luis Calabria, se refirió este jueves al aumento de homicidios que se ha dado en el país y defendió el trabajo que se está realizando desde la cartera en el combate contra el narcotráfico.

En el programa Primera Mañana de radio El Espectador, el jerarca dijo que el Frente Amplio en el gobierno tuvo “200 homicidios cuando entró y 393 cuando se fue, o sea, un 96% de aumento”.

“Entró con 7.000 rapiñas y entregó el gobierno con 30.600. Más del 300%. Cuando uno escucha a algún actor de la oposición que tuvo la responsabilidad de administrar la seguridad pública uno espera un poco de humildad y de autocrítica porque no nos dejaron nada bueno”, apuntó.

Calabria remarcó que hubo récord en incautación de pasta base en 2021 (una tonelada), cuando en 2019 se habían incautado 85 kilos.

“Y en todos los años incautamos más cocaína que en todos los años desde el 2015, salvo en 2019 que sí hubo incautaciones grandes. Pero todos los años previos la administración anterior incautó menos cocaína que esta administración”, insistió.

Sobre los homicidios, Calabria sostuvo que el Ministerio del Interior “está reaccionando”, reconoció que en el barrio Peñarol “hay un tema” y se está trabajando para ajustar la política de forma focalizada.

“Uno de los diagnósticos es que hay un enfrentamiento no necesariamente entre bandas en algunos barrios de Montevideo. Hemos hecho una presión muy fuerte sobre el narcotráfico, en particular sobre el microtráfico: bocas y cadenas de distribución. Eso supone algún enfrentamiento por territorio, a veces de bandas, a veces solo entre delincuentes. No necesariamente involucra una organización. Hemos tenido también algún registro no solo de puja por territorio, sino incluso por clientes, por consumidores. Parte del objetivo principal de esta administración es el combate frontal al narcotráfico y en particular al microtráfico, que es el que distorsiona los barrios. Al lado de las bocas se generan rapiñas y robos para consumo. Fue siempre uno de los objetivos y logramos en 2021 récord de bocas desbaratadas, de incautación de pasta base y de dinero incautado. Estamos generando una presión muy fuerte contra el narcotráfico y el microtráfico porque es la forma de restablecer la seguridad en nuestros barrios. Ese problema no está circunscripto a Peñarol”, dijo el jerarca, que agregó que el dispositivo presentado al presidente incluye “el área metropolitana, en Montevideo, San José y parte de Canelones”.

Al ser consultado sobre si la consecuencia de disminuir le mercado de narcotráfico genera un aumento de violencia, Calabria respondió que “no necesariamente es una consecuencia”, pero remarcó los niveles de incautación logrados por la actual gestión.

Sobre la complejidad de resolver los problemas de seguridad que tiene el país, Calabria expresó: “Nosotros nunca pensamos que fuera soplar y hacer botella. Lo que pedíamos era esto, reacción. Que cuando hubiera un problema se reaccionara, no se negara. Que no hubiera autocomplacencia. Hubo 15 años de una política de seguridad y no hubo cambios en la política de seguridad. Se hicieron acuerdos en Torre Ejecutiva con el presidente de la República, se firmaron cosas que después en el Parlamento no se votaban”, expresó Calabria, que cuestionó además “la opacidad” a la hora de dar las cifras de los delitos del anterior gobierno.

