Lubetkin dijo que en mayo comenzarán a ingresar productos uruguayos a la UE sin aranceles

Montevideo Portal
El canciller Mario Lubetkin aseguró que a partir de mayo comenzarán a ingresar productos uruguayos a la Unión Europea sin aranceles.
El pasado jueves, la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) que fue firmado el 17 de enero en Paraguay.
La votación contó con 91 votos afirmativos en 93; los representantes de Identidad Soberana Gustavo y Nicolle Salle fueron los únicos que no acompañaron.
Tras esto, Lubetkin aseguró en rueda de prensa que “a partir del primer día de mayo”, podrían comenzar a “entrar” productos uruguayos a la UE sin aranceles, aunque explicó que eso depende de que el organismo europeo acepte la documentación emitida por el gobierno uruguayo.
Según contó, los primeros productos que podrían ser exportados son la carne cuota Hilton, madera, aceites, aceite de oliva y la lana, los cuales son “productos muy concretos”.
“Por parte de la Unión Europea comenzaremos a recibir de frutas de contraestación, frutas frescas que no van a afectar la producción local para nada”, aseguró.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]