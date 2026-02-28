Política

Lubetkin dijo que en mayo comenzarán a ingresar productos uruguayos a la UE sin aranceles

Montevideo Portal

El canciller Mario Lubetkin aseguró que a partir de mayo comenzarán a ingresar productos uruguayos a la Unión Europea sin aranceles.

El pasado jueves, la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) que fue firmado el 17 de enero en Paraguay.

La votación contó con 91 votos afirmativos en 93; los representantes de Identidad Soberana Gustavo y Nicolle Salle fueron los únicos que no acompañaron.

Tras esto, Lubetkin aseguró en rueda de prensa que “a partir del primer día de mayo”, podrían comenzar a “entrar” productos uruguayos a la UE sin aranceles, aunque explicó que eso depende de que el organismo europeo acepte la documentación emitida por el gobierno uruguayo.

Según contó, los primeros productos que podrían ser exportados son la carne cuota Hilton, madera, aceites, aceite de oliva y la lana, los cuales son “productos muy concretos”.

“Por parte de la Unión Europea comenzaremos a recibir de frutas de contraestación, frutas frescas que no van a afectar la producción local para nada”, aseguró.

