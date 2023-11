Los rehenes liberados llegaron a Israel y se reencontrarán con sus familias este viernes

Internacionales

Los 13 rehenes israelíes liberados este viernes por el grupo terrorista Hamás ya se encuentran en Israel, confirmó el Ejército israelí.

The moment 13 of our loved ones entered Israeli territory.



Welcome home





“Los rehenes liberados fueron sometidos a una revisión médica inicial en territorio israelí. Seguirán acompañados por soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel en su camino a los hospitales israelíes, donde se reunirán con sus familias”, indicó un portavoz militar.

El Ejército afirmó que seguirá trabajando junto con las agencias de seguridad israelíes para que “todos los rehenes regresen a sus hogares”.

“Reiteramos la importancia de demostrar paciencia y sensibilidad durante este tiempo por respeto a los rehenes liberados y sus familias”, insistió un portavoz militar.

They're home.



IDF Special Forces and ISA Forces are currently with the released hostages. They will continue to be accompanied by IDF soldiers as they make their way to Israeli hospitals, where they will be reunited with their families.





El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, celebró este viernes la liberación y prometió el regreso de “todos los secuestrados”.

“Hemos completado el regreso de los primeros de nuestros secuestrados. Los niños, sus madres y otras mujeres. Todos y cada uno de ellos son un mundo entero. Les hago hincapié a ustedes, las familias, y a ustedes, los ciudadanos de Israel: estamos comprometidos con el regreso de todos nuestros secuestrados”, afirmó el primer ministro en una declaración oficial por vídeo.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:



"We just completed the return of the first of our hostages: children, their mothers and additional women. Each of them is an entire world.

Se trata de la primera tanda de un total de 50 rehenes que serán liberados en los próximos cuatro días, a cambio de la excarcelación de 150 presos palestinos, durante cuatro días de tregua en Gaza, según el acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás.

Entre los 13 rehenes, hay seis ancianas, tres niños, y tres mujeres.

Quiénes son

El embajador israelí en Panamá, Itai Bardov, compartió en su cuenta de Twitter las fotografías de los rehenes liberados.

Estos son los trece rehenes israelíes que fueron liberados hoy del cautiverio de Hamás, junto con 11 ciudadanos de Tailandia.



Entre ellos se encuentran cuatro niños, tres madres y seis ancianas mayores de 70 años.





Las familias han revelado la identidad de Adina Moshe, de 72 años, y de Margalit Moses, de 78, además de la de otras cuatro ancianas, que formaban parte del primer grupo de rehenes que ha llegado ya a Israel.

Hubo 12 de los 13 liberados vivían en el kibutz de Nir Oz, uno de los más golpeados en el ataque de Hamás, que secuestró allí a casi 80 personas.

Entre las personas puestas en libertad este viernes, están Danielle Aloni y su hija Emilia de 5 años, que se encontraban en el kibutz de Nir Oz en casa de la hermana de Danielle, cuando los combatientes de Hamás atacaron Israel, donde mataron a más de 1.200 personas y secuestraron a más de otras 240.

Su hermana, Sharon Aloni-Cunio también fue secuestrada junto a sus dos hijas mellizas y el padre de ambas, David Cunio, quienes continúan en manos de Hamás.

Asimismo, han recuperado la libertad Yaffa Adar, de 85 años, Ruth Mundar, de 78 años, su hija, Keren Mundar, de 54, y su nieta, Ohad Mundar, de 9 años. También han regresado a Israel Doron Katz-Asher, de 34 años y sus dos hijas Raz y Aviv, de 4 y 2 años respectivamente.

Una vez en Egipto, las fuerzas de seguridad israelíes recibieron a los secuestrados y los llevaron en vehículos militares hasta Israel, a donde entraron por el cruce de Kerem Shalom.

La Cruz Roja entregó a las autoridades de Israel a los secuestrados, después de acompañar a éstos en su salida de la Franja de Gaza por el cruce de Rafah.

Representantes de familias de los rehenes y cientos de israelíes, como cada viernes, han organizado una recepción de shabat en recuerdo de los más de 240 secuestrados de Hamás en el centro de Tel Aviv, donde acudió uno de los ministros del gabinete de guerra, Benny Gantz.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), por su parte, confirmó el traslado “seguro” de 24 cautivos en la Franja de Gaza.

La entrega de los primeros rehenes tras un mes y medio de guerra forma parte de un acuerdo entre Israel y Hamás para liberar en total a 50 cautivos de la Franja de Gaza a cambio de la excarcelación de 150 presos palestinos -en ambos casos, todo mujeres y niños- durante cuatro días de tregua.

Canje de libertades

Tras la salida del enclave de los primeros 13 rehenes, Israel ha excarcelado a 39 prisioneros palestinos que fueron reunidos horas antes en la prisión israelí de Ofer, desde donde el CICR los llevará a un cruce con Cisjordania, lugar en el que serán entregados a sus familiares.

Han sido excarcelados 24 mujeres y 15 adolescentes varones, todos acusados de terrorismo, pero no por delitos de sangre.

Majed al Ansari, portavoz del Ministerio de Exteriores de Catar, país mediador en el acuerdo entre Hamás e Israel, confirmó “la liberación de 39 mujeres y niños detenidos en cárceles israelíes, manteniendo así el compromiso del primer día del acuerdo”, a través de su cuenta oficial de Twitter.

We confirm that the ICRC has received 24 civilians that includes a number of civilian women and children, under the humanitarian truce agreement. A number of Thai citizens have also been released, and they are currently on their way out of the Gaza with the ICRC.

Asimismo, televisiones locales han mostrado imágenes de dos autobuses del Comité Internacional de la Cruz Roja trasladando a los presos.

La Sociedad de Presos Palestinos había anunciado horas antes sus nombres, entre los que no figura ninguno de los palestinos arrestados por las fuerzas israelíes desde que comenzó la guerra en Gaza el pasado 7 de octubre en Cisjordania, donde ha intensificado sus redadas.

Según la Sociedad de Presos, son más de 3.100 los arrestados desde entonces, aunque el Ejército israelí reduce esa cifra a unos 1.800, de los que alega que más de mil tienen vínculos con Hamás.

El alto el fuego, que durará cuatro días y se podrá extender hasta diez si Hamás entrega a más secuestrados, servirá también para la entrada de ayuda humanitaria al enclave.

En ese sentido, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU confirmó que este viernes 137 camiones con ayuda humanitaria pudieron llegar a la franja a través del paso de Rafah, el mayor número desde que se inició el conflicto el 7 de octubre.

En total 200 camiones salieron de Nitzana (zona de Israel cercana a la frontera con Egipto donde fuerzas israelíes llevan a cabo los controles de seguridad de estos vehículos) hacia Rafah, indicó en un comunicado Naciones Unidas, sin detallar por qué no todos ellos llegaron en esta jornada a Gaza.

Con información de EFE y AFP.