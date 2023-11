Haya paz: comienza la tregua en Gaza e ingresan los primeros convoyes de ayuda humanitaria

Los primeros camiones que forman parte del convoy humanitario con medicamentos, combustible y gas, parte de la ayuda que se entregará por el inicio de la tregua, entraron hoy a la Franja de Gaza a través del paso terrestre de Rafah, que conecta Egipto con el enclave palestino, informaron diversas fuentes.

La cadena de televisión egipcia Al Qahera News mostró en directo cómo los camiones de ayuda están entrando por el cruce, un total de 60 como parte del primer convoy.

Por otro lado, el Ejército israelí informó de que cuatro tanques de combustible y cuatro tanques de gas de cocina fueron transferidos desde Egipto a las organizaciones de ayuda humanitaria de la ONU en el sur de la Franja de Gaza a través del paso de Rafah.

"Esto fue aprobado por el Gobierno israelí como parte de la pausa y en el marco de la liberación de los rehenes, según lo acordado con Estados Unidos y con la mediación de Catar y Egipto", según el comunicado castrense.

?? Trucks laden with fuel and relief supplies have started crossing into Gaza Strip through Rafah border crossing with Egypt.#GazzeUnderAttack #LetGazaBabiesLive #Israel #GazaCeasefire #palestine #gaza #israel pic.twitter.com/rT4tibmxn6