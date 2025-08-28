Locales

Los detalles de la llegada de Santa Rosa y el comienzo de la primavera, según Serra

El meteorólogo José Serra informó cuál es su pronóstico del tiempo para los próximos días y anticipó cuándo empezará la primavera.

En diálogo con Montevideo Portal, dijo que este jueves aún permanece “un sistema de alta presión o anticiclón que cubre el país asociado en buen romance a tiempo bueno”.

Señaló que las temperaturas actuales, que rondan los 20°, “se van a mantener al día de mañana viernes: en la mañana todavía podrá haber algunas precipitaciones escasas y aisladas, por pasaje de nubosidad”.

De todas formas, a la tarde se prevé que la situación se restablezca, cuando estará “soleado”, con una temperatura máxima de 23° y una mínima de 12°.

Para el sábado, el temporal de Santa Rosa generará “cielos nubosos y cubiertos”, con probabilidad de “algunas precipitaciones”, además de vientos en zonas costeras. Las temperaturas serán similares, con máximas que llegarán a los 25°.

“El domingo, Santa Rosa aparece con lluvias y no descarto algunas tormentas, con temperaturas de 21° la máxima y 12° la mínima. Esta situación de inestabilidad se va a trasladar por lo menos hasta el día lunes, o martes en la mañana, cuando la situación tenderá a mejorar”, señaló el meteorólogo.

“No obstante, en la región este y noreste del país las lluvias van a continuar, por lo menos hasta el día miércoles en la región”, agregó.

Para el jueves, se prevén “temperaturas ya más templadas”, que “comienzan a ser ya más primaverales en la región”, con “volúmenes de precipitación acumulados de entre 20 y 40 mm a nivel país” en promedio.

Por otro lado, adelantó que “la primavera ingresa el 22 de setiembre a las 15 horas 20 minutos hora local”. “Nos vamos a encontrar con el equinoccio de primavera, cuando los días y las noches tienen la misma duración”, indicó Serra.

En ese sentido, explicó que la estación tendrá “cuatro arribos”. La “primavera meteorológica” llegará el 1º de setiembre, el 21 en términos del calendario y el 22 “desde el punto de vista astronómico por la inclinación del eje en la tierra”.

El cuarto arribo, según el meteorólogo, ya sucedió: “De hecho, a mi modo de entender, ya tenemos la primavera atmosférica. O sea, ya la floración de ciertos vegetales está a la vista, árboles que comienzan a brotar y la respuesta de los seres vivos comienza a indicarnos que estamos ya en primavera”.

