Los consejos de la embajada de Estados Unidos por la inseguridad en Uruguay en verano

Locales

Cada tanto, la Embajada de Estados Unidos en Uruguay advierte a los ciudadanos estadounidenses en nuestro país sobre asuntos de seguridad pública. Por lo general, lo hace cuando algún episodio amerita tener precaución especial, como sucedió con la realización de la cumbre G20 en Buenos Aires o al comenzar la temporada veraniega. Este año no fue la excepción.

La embajada de Estados Unidos prácticamente no publica noticias desde hace una semana, debido a la falta de aprobación de presupuesto nacional en el gobierno de Estados Unidos (trabado por un enfrentamiento entre Donald Trump y los demócratas a raíz de la financiación del muro en la frontera que quiere el presidente estadounidense), pero ayer -vía Twitter- divulgó las recomendaciones de seguridad para sus ciudadanos de cara a este verano. Estos consejos fueron recogidos por el diario El País.

"La temporada de verano en Montevideo y otros destinos populares generalmente coincide con un aumento en el volumen de crímenes contra las personas y la propiedad. Durante el 2018 ha habido un aumento en los crímenes, incluyendo homicidios, rapiñas, robos y hurtos de autos. Por tal motivo, nos gustaría recordarle a los ciudadanos estadounidenses algunas buenas prácticas de seguridad", explica la embajada.

Entre ellas hay recomendaciones guiadas por el sentido común. Por ejemplo, "siempre usar las cerraduras" y "trabar puertas y ventanas rutinariamente". "Encienda todas las luces exteriores de noche. La iluminación adecuada puede disuadir a ladrones que se cobijan en la oscuridad para cometer sus crímenes", señala la embajada.

Además, recomiendan no exponer a la vista pública los objetos personales de alto valor y evitar estacionar en la calle. También identificar a los visitantes antes de abrir las puertas y evitar hablar sobre los períodos de ausencia con el personal de la casa u otras personas contratadas.

En lo que respecta a la seguridad personal, se pide una atención especial en los lugares con mucha gente, como los centros comerciales, ferias y otros destinos turísticos. "Sea observador con la gente y autos que lo rodean. Si algo no luce bien, abandone el área", aclara la embajada.

Piden a los turistas y ciudadanos que eviten quedarse solos, y les solicitan que permanezcan en grupo y en calles transitadas. También que no lleven muchos objetos de valor o documentos consigo (lo mínimo indispensable) y, en caso de ser robados o rapiñados, aconsejan que no se resistan.

"identifique y reporte a vehículos, actividades o gente sospechosa. Si algo no se ve bien, avise a la Policía. Esté especialmente atento a sus alrededores a la hora de entrar o salir del vehículo. No use cajeros automáticos en la noche. Sea cauteloso al detenerse en los semáforos, estacionar o al esperar el transporte público, ya que los criminales sacan ventaja de la oportunidad para cometer delitos", concluye la embajada.