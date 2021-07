Los casos por los que el sindicato policial pide cambiar el delito de abuso de funciones

Política

El Sindicato de Funcionarios Policiales planteó en una reunión al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, la posibilidad de modificar el delito de abuso de funciones, después de cuestionar fallos de la Justicia en la que se imputaron a policías por esa ilegalidad en procedimientos policiales.

Uno de los casos más mediáticos de las últimas semanas fue el de la muerte de Santiago Cor en Durazno, que llevó a que dos agentes estén siendo investigados por la Justicia, después de que el joven de 20 años falleciera huyendo de la Policía tras chocar con un árbol en moto.

La fiscal de 2º Turno de Durazno, Bárbara Zapater, pidió que se investigue a los dos agentes por abuso de funciones y el homicidio de Cor, y la Justicia dio lugar a la investigación.

Sin embargo, más allá del caso de Cor hubo otros casos que preocupan al sindicato policial y a su representante legal, el abogado Andrés Ojeda.

Para Ojeda, hay un caso reciente en particular que se dio en Artigas.

En el caso del departamento al norte del país se dio una persecución a alta velocidad de un vehículo a contramano en una calle poblada que después de la seña de alto, los policías dispararon a "las ruedas", pero uno de los disparos impactó sobre el ocupante que iba atrás.

Ojeda comentó que en ese caso el fiscal actuante solicitó la formalización de las investigaciones por lesiones para uno de los efectivos, "que se puede entender y será una discusión a dar en el juicio oral", pero además "se pidió la imputación por abuso de funciones para los tres efectivos actuantes en el procedimiento".

"No digo no se juzgue a los policías que mal actúen. Un procedimiento policial equivocado que termina con un lesionado o un muerto termina con una imputación por lesiones u homicidio. Pero no en abuso de funciones", argumentó el representante legal.

Ojeda recordó otro episodio de similares características, cuando dos efectivos persiguieron a dos sujetos que pretendían robar ovejas en un campo en la madrugada.

En este caso, hubo disparos al aire en términos disuasorios y al otro día se encontró fallecido a uno de los ladrones. Sin embargo, se constató que no había agujeros de bala y que la persona había fallecido de un paro cardiaco.

De todos modos, dijo Ojeda, la Fiscal del caso indagó a los policías con "relación al uso del arma de fuego en el marco de un posible abuso de funciones, sobre el que por suerte no solicitó imputación alguna".

Además, Ojeda recordó el caso del policía que fue filmado en un procedimiento policial que se viralizó en donde uno de los efectivos golpeó a un joven contra la patrulla.

En ese caso, comentó, a ese efectivo se le imputó "violencia privada, lesiones, abuso de autoridad ante el detenido y abuso de funciones".

En el caso de ese efectivo de Guardia Republicana el sindicato policial no lo representó, pero Ojeda sostuvo que cuando hay un delito como ese, "no queda sin castigar por la ausencia del delito de abuso de funciones".

"Los abusos policiales por más que la palabra sea la mismo, no son abuso de funciones. Los procedimientos policiales y su calidad los juzga el Ministerio del Interior. Si se actuó mal hay una consecuencia administrativa, pero si no hubo delito penalmente no es imputable", resumió.

