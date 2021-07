Heber sobre policías imputados en Durazno: “Es claro que no cabe la figura de abuso”

Política

Abogados defensores de oficio presentaron ante la Suprema Corte de Justicia una denuncia para advertir sobre un aumento "preocupante" de abusos en procedimientos policiales en el último año. En el documento, los magistrados de la Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay, al que accedió Búsqueda, señalan que hubo un "incremento en la violación de las garantías y derechos fundamentales de los ciudadanos en las actuaciones llevadas a cabo por los funcionarios policiales".

Entre otras cosas, denunciaron maltratos y agresiones durante los procedimientos, allanamientos sin órdenes judiciales "disfrazadas" como "inspecciones voluntarias", maltratos y agresiones en las detenciones, y uso "desmedido" de la fuerza frente a niños.

Los defensores de oficio pidieron además que la SCJ comunique dicha situación a las autoridades del Ministerio del Interior y de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (Asse) para que trabajen en conjunto con el objetivo de "enmendar las irregularidades".

Este jueves el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, fue consultado sobre este asunto por el periodista de radio Monte Carlo Leonardo Sarro. El jerarca aseguró en primer lugar que "hay procedimientos y procedimientos": "En general, los procedimientos se hacen en función del instructivo en la ley de procedimiento policial que está muy clara y eso es parte de la obligación de la tarea del policía", señaló.

Asimismo, agregó que el Estado no puede decirle "este es el marco legal" donde deben actuar y, luego de la actuación dentro de ese marco, estén "complicados en la Justicia". "La ley ampara al policía en el procedimiento, por eso para nosotros hay que mirar caso a caso y hay casos que rompen los ojos. El caso de Durazno es un caso muy claro en que no cabe la figura de abuso policial, cuando una persona no se detiene a la voz de alto. Sino la policía en vez de perseguir al delito es un espectador, es como que estuviera en la tribuna. La Policía está en cancha y tiene que combatir el delito", opinó.

El ministro hizo referencia a la formalización de dos policías que fueron imputados por la muerte de Santiago Cor, un joven de 20 años que, en la tarde del 9 de agosto de 2020, mientras intentaba alejarse de la Policía, perdió el control de su moto y chocó contra un árbol, lo que le generó lesiones que provocaron su muerte dos días después.

La fiscal de 2º Turno de Durazno, Bárbara Zapater, pidió que se investigue a los dos agentes por abuso de funciones y el homicidio de Cor, y la Justicia dio lugar a la investigación, por lo que habrá juicio oral, informó radio Yi de Durazno. Los efectivos esperarán el juicio en libertad.

Finalmente, en esta misma línea, fue consultado sobre presuntos allanamientos nocturnos realizado por la policía, Heber negó esa posibilidad, pero reconoció que "pudo haber" existido en casos donde la estructura edilicia "no es un hogar".

"Allanamientos nocturnos no hay, lo que puede haber es en algunos casos donde no es un hogar actuaciones de la Policía con el aval del fiscal y del juez para ingresar producto de que claramente no es una casa familiar, un hogar, pero no podemos entrar", concluyó.